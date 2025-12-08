Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento del rescate.

Momento del rescate. IDEAL

El rescate más complicado de la Unidad aérea de Granada este año

La intervención más extrema tuvo lugar en abril, cuando auxiliaron a un grupo de menores que iban de ruta por Capileira con monitores inexpertos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:34

Comenta

En la Unidad aérea de helicópteros de la Guardia Civil de Granada tienen claro cuál ha sido la intervención más «complicada» de este año. Raúl ... Pérez, jefe de la unidad, rememora el rescate el pasado mes de abril de 17 personas, la mayoría menores, que iban de ruta por Capileira con monitores inexpertos. Fueron sorprendidos por un fuerte temporal y necesitaban ayuda para abandonar la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    Luca Zidane revive sus fantasma
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10 La Casa Dengra, donde palpita Baza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El rescate más complicado de la Unidad aérea de Granada este año