El rescate más complicado de la Unidad aérea de Granada este año
La intervención más extrema tuvo lugar en abril, cuando auxiliaron a un grupo de menores que iban de ruta por Capileira con monitores inexpertos
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:34
En la Unidad aérea de helicópteros de la Guardia Civil de Granada tienen claro cuál ha sido la intervención más «complicada» de este año. Raúl ... Pérez, jefe de la unidad, rememora el rescate el pasado mes de abril de 17 personas, la mayoría menores, que iban de ruta por Capileira con monitores inexpertos. Fueron sorprendidos por un fuerte temporal y necesitaban ayuda para abandonar la zona.
Hasta cinco portes fueron necesarios para evacuar al grupo desde la cara sur del Cerro de los Machos hasta el Puerto Molina de Capileira. «Eran unas condiciones bastante complicadas por la cercanía al ocaso y por la nubosidad que había en la zona. Tampoco tenían apenas cobertura», recuerda el capitán. Junto al Grupo de rescate e intervención en montaña (Greim), los desplazaron en cinco tandas hasta una ubicación donde una patrulla de Seguridad Ciudadana pudo socorrerlos y desplazarlos. «Personalmente es la intervención más extrema en la que he participado», afirma. Tuvieron que llevar al límite al helicóptero, en una lucha contra el viento y las limitaciones de combustible.
