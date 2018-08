Rescatan a una mujer en un piso tras ser violada y agredida con un arma blanca Un vehículo policial en el portal del edificio donde ocurrieron los hechos ayer. / PEPE MARÍN Hay un detenido, pero antes de que aparecieran la Policía Nacional y Local lograron huir al menos otros dos individuos que estaban en la casa JOSÉ RAMÓN VILLALBA Miércoles, 22 agosto 2018, 02:11

Una mujer de cuarenta años denunció ayer una violación en una vivienda de la capital granadina después de ser presuntamente forzada y posteriormente amenazada con ser arrojada desde una novena planta si no consumaba otra vez el acto sexual. Los gritos de la fémina pidiendo auxilio desde el balcón de la vivienda y advirtiendo de que la iban a «matar», según han comunicado vecinos del inmueble consultados por este periódico, permitieron llamar la atención de los viandantes, quienes comunicaron con el servicio de emergencias del 112 para advertir de lo que estaba ocurriendo ayer poco antes de las once de la mañana.

«Vimos a la mujer asomada al balcón medio desnuda y cómo varios individuos la cogían de los pelos para quitarla de allí y meterla en el piso. Esto ocurrió tres o cuatro veces por lo menos», comentó ayer un vecino del inmueble donde sucedieron los hechos, en la calle Alejandro Dumas.

La Policía Nacional y la Policía Local se personaron en la vivienda en pocos minutos. Tras llamar a la puerta, oír ruidos y comprobar que nadie les abría, decidieron derribar la puerta. En el edificio, de nueve plantas, toda esta escena desató bastante tensión porque los inquilinos no sabían bien qué estaba pasando en un piso con mucho movimiento en horario nocturno, según apuntaron a IDEAL distintos vecinos del edificio que no quisieron identificarse. La mujer no reside en este inmueble, todo apunta a que estaba de paso desde la noche anterior a los hechos. La presunta violación no se sabe bien si se consumó la noche del lunes o el martes poco antes de las once de la mañana, cuando se registró esta escena.

Tras derribar la puerta de la vivienda, los agentes se encontraron a la víctima herida y al presunto agresor

La víctima confesó haber sido golpeada en la cara y penetrada sin su consentimiento cuando presuntamente se consumó la violación. Posteriormente fue amenazada con un arma blanca cuando se negó a tener otra vez relaciones sexuales, poco antes de que se asomara al balcón pidiendo auxilio por temor a que la asesinaran.

Los vecinos comentaron ayer que la mujer presentaba manchas de sangre y cortes en la mano cuando salió acompañada de la policía.

Con los grilletes puestos

En la vivienda se encontraba el presunto agresor sexual, quien salió con los grilletes puestos y se resistió a entrar al vehículo policial, tal y como han comentado testigos de los hechos . Todo apunta a que en la vivienda había más personas antes de que llegaran los agentes de ambos cuerpos policiales, ya que los vecinos han contado que cuando ella salió a pedir ayuda por el balcón en tres o cuatro ocasiones pudieron observar, al menos, a dos o tres individuos arrastrándola de los pelos hacia dentro de la vivienda. La Policía Nacional, de momento, tiene a un detenido.

La mujer fue atendida por un dispositivo sanitario en el mismo piso y después se activó el protocolo de violación para que fuera atendida en el hospital Materno Infantil por un médico forense, quien elevará un informe al juzgado correspondiente. La Policía Nacional permanecía ayer por la tarde en el inmueble recabando pruebas sobre lo ocurrido. La navaja con la cual fue herida la mujer la tienen los investigadores.