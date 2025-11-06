Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Coche accidentado en la A-92.

Coche accidentado en la A-92. Pepe Marín

Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92

Los servicios sanitarios se han desplaza hasta el punto del accidente y Bomberos de Granada han sacado al varón de 71 años del coche

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:23

Bomberos de Granada ha rescatado a un varón de 71 años que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92. El servicio ... de emergencias 112 ha recibido el aviso del accidente alrededor de las 18.00 horas, que ha tenido lugar en la autovía dirección Guadix, en la salida 259, a la altura de Huetor Santillán.

