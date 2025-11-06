Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92

Bomberos de Granada ha rescatado a un varón de 71 años que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92. El servicio ... de emergencias 112 ha recibido el aviso del accidente alrededor de las 18.00 horas, que ha tenido lugar en la autovía dirección Guadix, en la salida 259, a la altura de Huetor Santillán.

MÁS INFORMACIÓN Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado Guardia Civil de Tráfico y los Servicios de Urgencia de Atención Primaria del Zaidín.

Al parecer, el conductor ha frenado para evitar la colisión con un camión y ha dado tres vueltas de campana que han provocado que su vehículo haya quedado desplazado hasta la mediana.

El suceso ha provocado retenciones en la circulación, que solo se ha cortado brevemente para efectuar el rescate.