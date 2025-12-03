Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rescate de la Guardia Civil a un montañero accidentado.

Rescate de la Guardia Civil a un montañero accidentado. Ideal

Rescatan en helicóptero a un montañero que se había partido la pierna en el barranco de San Juan

Las condiciones meteorológicas adversas sorprendieron al senderista que se desorientó y no podía encontrar el camino de regreso a su vehículo

Ideal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:31

Comenta

La Guardia Civil ha rescatado a dos varones durante el pasado fin de semana, uno de ellos, un montañero de 54 años de edad, sufrió ... una caída en la zona del Barranco de San Juan, en Güéjar Sierra, y otro de 49 años de edad que se desorientó en la zona del Morrón del Mediodía, en el término municipal de Aldeire.

