Rescatado en helicóptero un senderista herido tras sufrir una caída en Güejar Sierra

Un senderista de 54 años ha resultado herido tras sufrir una caída en Güejar Sierra, en la provincia de Granada, según ha informado el 112. ... Los servicios de emergencia atendieron minutos antes de las 14.00 horas una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente.

Su compañero ha sido el que ha realizado la llamada y ha solicitado ayuda después de que el hombre cayera por una ladera de unos 100 metros de profundidad cuando realizaban senderismo por la zona y para quien también requería rescate. Según indicaba, se encontraba debajo del monumento a Susana, a unos cuatro kilómetros de Hoya de la Mora.

Desde la sala coordinadora se movilizó a la Guardia Civil, que activó a su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Hasta el lugar se movilizó un helicóptero de la Unidad Aérea de Helicópteros de la Guardia Civil (UAER) dependiente del Servicio Aéreo (SAER), que trasladó al herido hasta la helisuperficie del 112 donde esperaba un equipo médico que lo trasladó al Hospital de Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves.