Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada Los vecinos acudieron al 'rescatador' Sergio Guerrero, que aspiró los insectos y los trasladó junto a sus panales a nuevas colmenas de apicultores

Inés Gallastegui Granada Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:56 | Actualizado 16:16h.

Los vecinos de un bloque de viviendas de la zona del Serrallo, junto a Bola de Oro, pidieron socorro hace tres meses a Sergio Guerrero, un 'rescatador' de abejas aficionado que se ha hecho un nombre ayudando a comunidades agobiadas por las molestias causadas por colonias de himenópteros. Su objetivo: buscar un hogar mejor para los enjambres y preservar así el importante papel ecológico que realizan en la polinización de las plantas.

El fuerte zumbido y la cada vez mayor presencia de abejas –con los inevitables picotazos– traían locos a los residentes del bloque. Sergio, al frente de su misión La Colmena Sanadora, buscó durante semanas el escondite. Llegó a desmontar un armario pensando que la colmena estaba en la cámara de aire de un dormitorio.

Finalmente, hace unos días encontró el hogar secreto del enjambre en el hueco entre el tejado y el techo del edificio, justo encima del dormitorio en el que el zumbido llegaba a hacerse ensordecedor. Tras abrir huecos en cuatro muros, accedió protegido por su buzo de apicultor al habitáculo y se encontró con una colmena gigante, unas 100.000 abejas, según sus cálculos.

Con mucha paciencia y un dispositivo que ha ido perfeccionando en los últimos años, en estos días Sergio ha ido aspirando a las abejas y trasladándolas a su nuevo hogar, lideradas por sus reinas. Para ello, busca apicultores necesitados de 'trabajadoras' en la producción de miel y dispuestos a cuidarlas. Hasta ahora ha extraído tres fragmentos de panal de unos 20 kilos cada uno, que se instalarán en las nuevas colmenas para que los insectos no tengan que adaptarse a un nuevo entorno.

Ampliar Sergio Guerrero, en plena tarea. S. G.

Sergio Guerrero, que se dedica profesionalmente a otra actividad, asegura que hace este trabajo de forma altruista, «por amor a las abejas». A la comunidad le cobra solo los gastos y los materiales, y evita intervenciones agresivas que impliquen la destrucción de la colmena mediante fuego o fumigación. Con eso se ahorran los servicios de empresas especializadas, a menudo de otras ciudades.

Un paraíso en la ciudad

«Nunca me había enfrentado a un enjambre tan grande, y eso que llevo cientos de rescates», asegura Sergio, que es apicultor aficionado. La colmena había alcanzado semejante tamaño, explica, porque en ese edificio habían encontrado un hogar ideal –una zona con amplios jardines para alimentarse y alejada de peligros– y nadie las había molestado durante mucho tiempo. Por el tamaño, calcula que entre siete y diez años. «En el campo ya no encuentran huecos con grandes árboles, y además se fumigan pesticidas. Por eso vienen a las ciudades», resalta.