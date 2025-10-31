Representantes de todas las unidades militares participan en el acto del Día de los Caídos por la Patria

Acto del Día de los Caídos por la Patria en Granada Con representación de todas las unidades militares y hermandades de veteranos de las Fuerzas ... Armadas de la plaza.

Este viernes, día 31 de noviembre, ha tenido lugar en el Panteón Militar del Cementerio de San José de Granada el acto anual del Día de los Caídos por la Patria donde las Fuerzas Armadas rinden honores a los soldados de todos los tiempos que perecieron por España.

Ha sido presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya, como general más antiguo presente en la Plaza de Granada, acompañado de autoridades militares y Guardia Civil de la plaza junto con familiares de algunos de los militares que descansan en el panteón.

El acto ha consistido en una breve misa y un acto a los caídos donde ha formado un pelotón de honores, los guiones y banderines de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas de la plaza de Granada. Para finalizar, se ha depositado una corona de laurel en el monolito del panteón.

«Los Ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud para las fuerzas Armadas y un motivo de estímulo para la continuación de su obra», ha señalado el Madoc en una nota.