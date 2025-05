La renta: cuando pagar impuestos se convierte en un deporte de riesgo... ¿Estás preparado para el desafío?

Jueves, 15 de mayo 2025, 23:57 Compartir

Un año más, llega el momento de confesarse con la Agencia Tributaria en la campaña de la Renta. En esta edición, se presentan varias novedades y recordatorios importantes que todos los contribuyentes deben tener en cuenta para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

Este ejercicio, en el caso de tener un solo pagador se mantienen los límites para estar obligado a presentar la declaración por rendimientos del trabajo, en la misma línea que en 2023. Sin embargo, si percibes rendimientos del trabajo de varios pagadores, o pensiones del extranjero, dicho límite se ha elevado a 15.876 euros, importe coincidente con el Salario Mínimo Interprofesional de 2024.

Es necesario recordar que tienen la obligación de declarar las personas que forman una unidad de convivencia a efectos de percibir el Ingreso Mínimo Vital así como los autónomos que hayan estado de alta en cualquier momento del año 2024, independientemente de sus ingresos.

En general se mantienen las deducciones y exenciones. Destaca como novedad la exención de ayudas relacionadas con la DANA. Es recomendable revisar las deducciones y límites para aprovechar beneficios fiscales y cumplir con las nuevas normativas de información.

En 2024, también se mantienen las deducciones por inversiones en energías renovables. Los contribuyentes podrán amortizar en libertad y de forma acelerada instalaciones destinadas al autoconsumo eléctrico y térmico que utilicen fuentes renovables, siempre que su puesta en marcha haya sido en 2023 o 2024. Además, se conserva la deducción del 15% para la compra de vehículos eléctricos enchufables y pilas de combustible, con un límite de 20.000 euros, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las novedades de esta edición, cabe destacar la ampliación del control que la Agencia Tributaria ha desplegado sobre el comercio electrónico y los pagos por Bizum. Si vendes en plataformas online como Wallapop, eBay o alquilas en Airbnb y superas las 30 transacciones o ingresas más de 2.000 euros al año, estarás obligado a declararlo, aunque no tengas ganancias patrimoniales. También se debe declarar las operaciones con criptomonedas y otros activos digitales.

En conclusión, la campaña de la Renta 2024 presenta cambios relevantes en límites, deducciones y procedimientos, lo que obliga a revisarla cuidadosamente, ya que los datos de los que dispone la Agencia Tributaria pueden contener errores o estar incompletos, lo que puede conllevar pagar de más o de menos, o perder beneficios fiscales, recibir requerimientos o una desagradable cartita con una sanción. Entre los errores más frecuentes se encuentran: olvidar declarar ingresos ocasionales, no actualizar cambios en la situación familiar (nacimientos, fallecimientos, divorcios, discapacidades), no reflejar rentas procedentes del extranjero o transacciones con criptomonedas, o no aprovechar las deducciones fiscales a las que tengamos derecho.

La campaña, que comenzó el pasado 2 de abril y finalizará el 30 de junio, ofrece múltiples canales para presentar la declaración, como la web de la Agencia Tributaria, su app móvil, atención telefónica o presencial.

Mi consejo es que te mantengas atento a las novedades y las implicaciones que pueden tener para ti, organiza tus movimientos, revisar cada dato y consulta tus dudas con un profesional para evitar errores y optimizar tu declaración. No confíes ciegamente en el borrador.

Debido a la amplia casuística de un impuesto que tiene en cuenta la residencia y la situación personal y familiar, el método más seguro para evitar errores y garantizar un óptimo complimiento de tus obligaciones fiscales es consultar con un profesional cualificado, es decir, un Gestor Administrativo colegiado.