Renfe saca a la venta los billetes desde Granada a partir del 9 de junio Disponibilidad de billetes en la web de Renfe. Hasta la fecha no era posible comprar entre este día y el 23 del mismo mes ÁLVARO LÓPEZ Martes, 21 mayo 2019, 15:44

Los viajeros que tengan previsto utilizar el tren desde Granada, o su sucedáneo de autobús hasta Antequera y ferrocarril después, podrán hacerlo sin problemas a partir del próximo 9 de junio. Un hecho que es noticia porque la web de Renfe no permitía comprar ningún billete desde esa fecha. Sin embargo, la situación ya ha quedado solventada.

Cualquier usuario que lo desee puede comprar billetes desde el 9 de junio y hasta el 23 del mismo mes sin mayor problema. Almería, Madrid, Algeciras o Barcelona son algunos de los destinos a los que se puede llegar desde Granada y que ya se pueden reservar de nuevo con total normalidad.

Renfe aseguraba a Ideal hace unos días que la imposibilidad de comprar los billetes se debía básicamente a un reajuste de horarios que se suele realizar periódicamente y que ha afectado a más provincias además de Granada. No obstante, la posible llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de la Alhambra precisamente para finales de junio, había disparado algunos rumores sobre supresiones de trayectos.

Este medio ha tratado de obtener la versión de Renfe sobre lo sucedido en las últimas semanas cuando no se podían comprar billetes. Si bien la primera versión de la empresa aseguraba que todo se debía a una labor meramente administrativa, esta no ha podido ser confirmada por la compañía ya que no ha respondido a la solicitud de información cursada por parte de Ideal.