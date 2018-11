El rap reivindicativo de los escolares del Albaicín

«El turismo en el barrio nos alegra mogollón/A veces sin embargo ensucian sin razón/A nosotros no nos gusta porque el barrio es nuestra casa/Si se tira todo al suelo/Piensa a ver qué pasa/Piensa a ver qué pasa/Piensa a ver qué pasa (...) Si a ti no te importa tíralo en tu casa/Y no solo el turismo/Somos nosotros también/Queremos nuestro barrio pero no lo hacemos bien/Turistas y habitantes cuidemos el Albaicín».

Esta es parte de la letra del reivindicativo 'rap del Albaicín', un vídeo musical pensado y realizado por el alumnado de 4ºA del colegio público Gómez Moreno, con la ayuda de Francesca Cogni. Las letras, también escritas por los alumnos, explica el profesorado, «están basadas en las entrevistas a vecinos del barrio y turistas; y en los debates que han generado».

El vídeo es la culminación, la punta del iceberg, del taller 'Albaicín, patrimonio humano', realizado en el seno de la comunidad de aprendizaje del Gómez Moreno, bajo la supervisión de Dario Ranocchiari y Kitti Baracsi. Isabel, la directora del colegio explica con orgullo que «es un trabajo del centro dentro del proyecto sentir y vivir el patrimonio».

Añaden todas a una, que «este maravilloso proyecto de investigación, estudio y creación se ha llevado a cabo en los grupos de cuarto, quinto y sexto, y ha dado lugar a diferentes producciones que se han recogido en forma de vídeos que ahora se pueden disfrutar en el canal de YouTube del colegio Gómez Moreno».

El 'vídeo del rap' seproyecta esta tarde en la Fundación Euroárabe en el Festival EDITA

En este canal, además del vídeo del 'rap del Albaicín' que está a punto de hacerse viral, «se puede encontrar casi una treintena de vídeos con entrevistas, actividades de aula y momentos especiales que pueden dar una pequeña muestra de todo el aprendizaje y las emociones vividas durante la realización de este proyecto. Merece mucho la pena echarle un vistazo a estos vídeos tan maravillosos, que muestran como se puede aprender simplemente a través de observar lo que nos rodea y reflexionar sobre ello», explican.

El 'rap del Albaicín', escrito, grabado y producido con este sistema de aprendizaje, está protagonizado por el alumnado y denuncia los problemas que han visto tras entrevistar a turistas, vecinos y comerciantes del barrio. Ylo que refleja sus reivindicaciones es el problema del turismo masivo, los grafitis, la suciedad y, cómo no, su comedor escolar.