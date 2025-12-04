Registros en Granada dentro de una operación contra el narcotráfico con 25 detenidos y 2,5 millones en bienes

Una organización criminal «altamente especializada» ha caído en Jaén tras un operativo llevado a cabo durante meses en una colaboración entre la Guardia Civil de ... Jaén y la de Málaga, que ha concluido con la detención de 25 personas, 17 de ellas ingresadas en prisión, y 40 registros en municipios repartidos entre Jaén, Málaga, Almería y Granada. Un «fuerte golpe» al narcotráfico en su paso por la provincia jienense.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y el teniente coronel de la Guardia Civil de Jaén, Francisco José Lozano, han sido los encargados de informar sobre los pormenores de un operativo cuyo cabecilla era de Linares y que ha mandado un mensaje de que «no hay espacio» para este tipo de organizaciones criminales en Jaén.

A los arrestados se les acusa de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes a gran escala. En concreto, se les ha intervenido 15 kilos de cocaína, junto con otras sustancias estupefacientes, así como 122.810 euros en efectivo y bienes por valor de más de 2,5 millones de euros.

Las investigaciones determinaron que la droga era introducida en la provincia de Jaén por un hombre natural de Linares, afincado en Marbella (Málaga), quien contaba con una amplia red de contactos que utilizaba para el tráfico de estupefacientes. De hecho, contaban con la relación del clan de los Alicantinos en el entramado.

De esta manera, en el marco de la operación denominada TUCIS, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo operativo el pasado 19 de noviembre de 2025, desarrollando actuaciones en las provincias de Jaén, Málaga, Almería y Granada, que se han saldado con una veintena de detenciones y el registro de 40 inmuebles, «utilizados como viviendas, centros de custodia, enclaves de distribución y espacios de ocultación», según explican desde la Benemérita.

Durante los registros, fueron intervenidos más de 15 kilogramos de cocaína, 821,82 gramos de hachís, 146,87 gramos de marihuana, 122.810 euros en efectivo, dos armas de fuego cortas y munición del calibre 9 mm Parabellum, así como útiles para la manipulación de droga, documentación económica y diversos efectos vinculados a la actividad delictiva.

Asimismo, fueron intervenidos judicialmente bienes por un valor total de 2.254.000 euros. Entre los activos sujetos a la medida judicial, se incluyen 11 inmuebles, 14 vehículos y 90 cuentas bancarias, «presuntamente adquiridos con los beneficios ilícitos de la actividad criminal». Lo cual demuestra que se trataba de «una organización criminal jerarquizada y consolidada en el tiempo», además de «peligrosa», por las armas de fuego que tenían en su poder.

Baeza, Úbeda, La Carolina y más

En la provincia de Jaén, principal destino de la droga intervenida, la red mantenía infraestructuras dedicadas al abastecimiento de puntos de venta de droga con elevada actividad, llegando a transportar 30 kilos de cocaína al mes. Lo hacían en las localidades de Baeza, Linares, Mancha Real, Úbeda, La Carolina, Estación Linares-Baeza, Arjonilla y Torredonjimeno.

En la investigación salió ha la luz que la organización disponía de depósitos de droga en inmuebles situados en las provincias de Granada y Málaga, «que eran utilizados como bases de almacenamiento, preparación y custodia de la sustancia, antes de su distribución hacia los distintos puntos operativos».

Esta convergencia de narcotráfico, tenencia de armas, poder económico y sofisticación operativa, configura una estructura criminal «de máxima peligrosidad», con «capacidad real» para generar un «importante impacto en la seguridad ciudadana y la salud pública».

La operación ha sido llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Málaga, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Úbeda nº 1 y la Sección Territorial de la Fiscalía de Úbeda. Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.