Mapa de los terremotos registrados en Granada este martes IGN

Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada

Escúzar, Albondón y Albuñol fueron los lugares en los que se registraron los epicentros de estos seísmos

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:01

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de hasta tres terremotos, todos ellos de poca intensidad, en la provincia de Granada en menos de ... 24 horas. El primero de ellos se registró este martes 28 de octubre en Escúzar a las 11.12 minutos. Tuvo una magnitud de 2.0, pero se registró a una profundidad de 19 kilómetros, por lo que no fue demasiado perceptible.

