Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
Escúzar, Albondón y Albuñol fueron los lugares en los que se registraron los epicentros de estos seísmos
Granada
Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:01
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de hasta tres terremotos, todos ellos de poca intensidad, en la provincia de Granada en menos de ... 24 horas. El primero de ellos se registró este martes 28 de octubre en Escúzar a las 11.12 minutos. Tuvo una magnitud de 2.0, pero se registró a una profundidad de 19 kilómetros, por lo que no fue demasiado perceptible.
El segundo tuvo lugar a las 21.44 en Albondón, de magnitud 2.2 y una profundidad de 0 km, por lo que sí fue más sentido por la población de la zona, entre la Alpujarra y la Costa de Granada. Poco después, a las 23.38 se produjo un tercer terremoto muy cerca de allí, en Albuñol, esta vez de magnitud 1.9 y también con el epicentro a 0 kilómetros.
Hay que recordar que hace solo unos días, el pasado domingo 26 de octubre, tuvo lugar otro temblor de tierra en Granada, concretamente en el Área Metropolitana. El epicentro se registró en Albolote y fue de magnitud 2.4. Aquel seísmo se dejó sentir en Granada y su Cinturón. En concreto, en municipios como Atarfe, Peligros, Calicasas o Maracena debido a su ubicación superficial en la tierra.
