Así está el refugio Elorrieta tras su reforma

El refugio Elorrieta ha quedado renovado gracias a las obras de rehabilitación realizadas por la Consejería de Sosteniblidad y Medio Ambiente a través del Parque ... Nacional de Sierra Nevada, que comenzaron en agosto y terminaron hace unos días, con el traslado de los materiales y herramientas de obra y los escombros en helicóptero desde los 3.187 metros de altitud.

Los primeros montañeros ya lo han estrenado y han compartido su experiencia en redes sociales. Es el caso de Jorge Rodríguez Moreno, que ha publicado en su canal de YouTube un espectacular vídeo grabado a finales de noviembre, tras las primeras nevadas del otoño, donde muestra las instalaciones y las impresionantes vistas de las cumbres de alrededor al anochecer.

«Está superbonito», resume el montañero, antes de cenar en la mesa de madera instalada tras las obras y montar la colchoneta y el saco de dormir sobre una de las literas habilitadas.

En conversación con este periódico, Rodríguez muestra sin embargo su temor a que la reforma se convierta en «un reclamo» y atraiga a personas sin experiencia ni material adecuado, como calzado de montaña, ropa de abrigo, crampones y piolet, que no están preparadas para realizar esta travesía en una zona de fuerte desnivel, numerosas placas de hielo y a menudo azotada por intensas ventiscas.

Avalanchas, placas de hielo y ventisca

«El acceso al refugio en condiciones invernales es muy peligroso y solo recomendable para montañeros con experiencia. Un compañero mío perdió la vida en esta zona hace dos años. Es uno de los 'puntos negros' de accidentes en Sierra Nevada: cuando hay mucha nieve hay riesgo de avalancha y cuando no, hay muchísimo hielo», advierte. Al refugio Elorrieta se puede acceder desde la Laguna de las Yeguas, en una travesía de unos 2,5 kilómetros con 300 metros de desnivel positivo.

«Ha quedado superbonito, pero es un congelador», destaca el montañero

También recuerda que, aunque el refugio está siempre abierto para pernoctar en caso de necesidad y las instalaciones son «estupendas», no es un hotel. «Es un congelador», subraya Jorge, que registró una temperatura de un grado bajo cero en el interior del Elorrieta durante la noche que pasó allí.

Solo para expertos

En esta misma idea ha insistido en numerosas ocasiones Francisco Muñoz, director del Parque Nacional de Sierra Nevada y responsable de las obras: el Elorrieta no es un refugio guardado y seguirá teniendo el mismo uso que hasta ahora, proteger de condiciones meteorológicas extremas a los montañeros que lo necesiten, pero «dignificado». «Hay que recordar que este lugar en condiciones invernales es peligroso y solo apto para montañeros experimentados», alerta Muñoz.

Hasta que se acometió esta reforma, que ha tenido un presupuesto de 150.000 euros y fue adjudicada a la empresa Tragsa, el refugio se encontraba abandonado, lleno de basura y cascotes y con las ventanas rotas, fruto de varias décadas de abandono y vandalismo.