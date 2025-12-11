«La reforma de la Constitución es un tema polémico pues hemos pasado del consenso a la polarización»

El pasado 6 de diciembre, la Constitución Española cumplió su 47º aniversario y el Club de la Constitución de Granada lo celebró en la noche ... de ayer con un triple acto que celebró en el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago.

Este club, fundado en Granada el día 4 de octubre de 2008 y que aglutina a medio centenar de socios, aprovechó uno de los actos anuales más importantes de su calendario para organizar una conferencia del granadino Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Madrid y Letrado de las Cortes Generales, bajo el título 'Partidos y universidades, casi 50 años más tarde'.

Previamente el presidente agradeció su participación en este evento y realizó una breve exposición de su extenso curriculum. En su intervención, hizo especial mención a los artículos 6 y 27 de la Constitución relacionados con los partidos y la universidad admitiendo igualmente que el tema de la reforma es «polémico pues hemos pasado del consenso a la polarización» y la necesaria relación entre las comunidades autónomas y España. El acto finalizó con la participación del público en un pequeño debate sobre algunas de estas cuestiones.

Fallo del jurado

Previamente, se informó del fallo del jurado del concurso que organizan en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y que se entregaron en la víspera con la asistencia de los escolares premiados, profesores y familias. El vocal del Club e integrante del jurado informó tanto de los objetivos del concurso como del resto de componente del jurado en la presente edición, así como de los premiados en la categoría de Primaria: Sofía Padial Moreno alumna de 6º de Primaria del Colegio San Agustín de Granada, por la redacción titulada 'La puerta 45 de la casa roja y dorada del bosque' y Valentina López Duro, del mismo curso pero del Colegio San Agustín de Granada, por 'La estrella del techo'. En lo que respecta a secundaria indicó que los premiados fueron Ángela Morales Segura de 4º de la ESO, del Colegio Santa María del Llano FESD de Ogíjares, por 'Proyecto 47' e Iván Castilla Coca , alumno de 1º de la ESO, de la Ecoescuela CEIP Inmaculada de El Salar, por 'La esperanza del sol'. Para finalizar señaló que en la próxima edición se ampliarán las bases para dar cabida a trabajos realizados en formato multimedia como pódcast y vídeos.

Lectura de artículos

La segunda parte estuvo dedicada a la lectura de artículos de la Constitución por parte de algunos socios y voluntarios para lo que se empleó un ejemplar muy singular obsequio de Ana Pastor, por entonces Presidenta del Congreso de los Diputados quien lo dedicó a este Club granadino. Cada participante fue dando lectura, y en algunos casos añadiendo comentarios, de artículos previamente elegidos, incluido el actual presidente del Club, Francisco Martín-Recuerda quien dio lectura del artículo 14, de la Carta Magna y que destacó cómo desde el principio todos los españoles no fuimos iguales pues había determinadas autonomías con algunos privilegios.

En su opinión «los intereses de España están por encima de los intereses partidistas». También Rogelio Muñoz que leyó el 159 y afirmó que «la Constitución sí se puede reformar pero ahora no es el momento», por las circunstancias que estamos atravesando.