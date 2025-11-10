Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El suicidio de una menor que sufría bullyng en Sevilla sacó a miles de jóvenes a la calle para protestar contra el acoso escolar. EFE

De las redes al aula: la violencia se hace viral

La IA es el último recurso que usan los menores en el acoso y la violencia

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

El martes 4 de noviembre un menor de 13 años apuñalaba a otro de 12 en un aula en un instituto de Albuñol. Según el ... centro eran amigos y no habían protagonizado conflictos previos. El suceso se registró antes de las ocho y media de la mañana, al llegar a clase. Unos días antes, un chico de once años había fallecido atropellado en una incorporación de la autovía a la altura de Huétor Tájar. El siniestro aún se investiga, pero la familia denunció en este periódico que el pequeño llevaba un tiempo siendo víctima de acoso en el colegio. ¿Hay más violencia en las aulas? Es una pregunta difícil de responder. Desde luego hay más visibilización de este tipo de situaciones. Y las tecnologías, con la última incorporación de la IA para complicar más el asunto, están haciendo que esa violencia ahora sea viral y circular. No se sabe bien dónde empieza ni dónde acaba. Pero las consecuencias pueden ser terribles.

