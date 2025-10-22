Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Túnel de Camino de Ronda que transformará la Consejería de Fomento en un aparcamiento subterráneo. Pepe Marín

La redacción del proyecto del parking de Camino de Ronda se adjudicará en diez días

La UTE Roma Consultores/BC Estudios Bernal Celiers se convierte en la empresa con más puntuación para dar forma al aparcamiento en el hueco del metro

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:25

La transformación de un hueco que quedó en la construcción de la línea 1 del metro de Granada en aparcamiento subterráneo es un tema que ... despierta un gran interés. La Consejería de Fomento está a punto de dar el primer paso que llevará a la construcción del parking. En diez días, cuando pase el plazo en el que se pueden presentar recursos, se resolverá el concurso público y se adjudicará la redacción del proyecto a una empresa, en concreto, una UTE formada por dos compañías.

