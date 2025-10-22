La redacción del proyecto del parking de Camino de Ronda se adjudicará en diez días

La transformación de un hueco que quedó en la construcción de la línea 1 del metro de Granada en aparcamiento subterráneo es un tema que ... despierta un gran interés. La Consejería de Fomento está a punto de dar el primer paso que llevará a la construcción del parking. En diez días, cuando pase el plazo en el que se pueden presentar recursos, se resolverá el concurso público y se adjudicará la redacción del proyecto a una empresa, en concreto, una UTE formada por dos compañías.

Esta empresa elegida será la encargada de definir cómo será el aparcamiento de Camino de Ronda, que tiene una de sus entradas a la altura de la Glorieta de Arabial. Después de abrir el sobre de las firmas que aspiraban a redactar el proyecto, la propuesta de adjudicación recae sobre la UTE Roma Consultores/BC Estudios Bernal Celiers. Si no se produce ningún recurso que altere el proceso, esta empresa dará forma al parking subterráneo. Ambas empresas de la UTE son sevillanas y su oferta económica asciende a 136.560,53 euros, IVA incluido.

Un año

Después de 16 años de su construcción entre las paradas de Metro de Méndez Núñez y Recogidas y de que se plantease la idea de que este túnel fuese un aparcamiento, la empresa seleccionada redactará en un año el proyecto del parking subterráneo de Camino de Ronda.

Este contrato, con un plazo de 12 meses, definirá las obras e instalaciones y sistemas necesarios para la adecuación y puesta en servicio de este túnel como parking. El aparcamiento, que está en estructura ya, tendrá la entrada a la altura de la Glorieta de Arabial y salida por Recogidas. Se compone de dos plantas con una extensión de 575 metros de largo cada una.

Entre vestíbulos

Este equipamiento se ubicará en el espacio libre entre pantallas del nivel subterráneo superior, es decir, aquel que está por encima de las vías por las que circulan los trenes del metro de Granada. Técnicamente se conoce como espacio entre vestíbulos de estaciones o espacio interestaciones y, en este caso, se encuentra entre estas dos estaciones de metro que recorren el Camino de Ronda.

El proyecto de construcción concretará el diseño del aparcamiento, en base al estudio funcional previo y al proyecto básico, incluyendo la verificación y adecuación de las estructuras existentes y la definición de todas las instalaciones necesarias para la implantación del futuro aparcamiento.

La ingeniería adjudicataria diseñará las actuaciones necesarias para llevar a cabo, tanto de obra civil en el recinto del túnel, como en la superficie. Además, el proyecto señalará las instalaciones y sistemas necesarios, de manera que el aparcamiento disuasorio esté conectado con el puesto de control de la estación de metro más cercano y con el puesto de control central (PCC) del metro para su vigilancia y gestión.