Este acto simbólico viene organizando esta asociación en los últimos años con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres. Pepe Marín

Recuerdan con lápidas simbólicas ante el Ayuntamiento a «todas» las víctimas de violencia hacia la mujer

La presidenta de la asociación organizadora increpó hace unos días a la ministra de Igualdad por los fallos de las pulseras antimaltrato

Europa Press

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:13

La asociación de mujeres La Volaera ha recordado este lunes con 80 réplicas de lápidas ante el Ayuntamiento de Granada a «todas» las víctimas de ... violencia hacia la mujer, partiendo de la base, como ha indicado su presidenta, María Martín Romero, en el manifiesto leído en el acto simbólico, que no «sólo cuentan los feminicidios a manos de parejas o exparejas».

