Recorrido por el Halloween granadino: catrina y lo gótico vienen fuerte

La Fiesta de Halloween, tan instalada desde hace algún tiempo en nuestro país por las corrientes anglosajonas, también tiene sus propias tendencias y modas. Lejos ... de simplificarse, se ha convertido en un universo de posibilidades que va más allá de los disfraces, caramelos o telarañas de rigor para abarcar todo tipo de artículos. Este año vuelve a pisar fuerte lo gótico o intentar parecerse a Catrina, nos cuenta Nuria Pueyos, encargada de Flying Tiger Copenhagen en la calle Puentezuelas. Es decir, vestirse de negro, llenar nuestros espacios de oscuridad o maquillarse la cara a conciencia, simulando a la calavera mexicana. Si le damos un toque sangriento o le echamos un poco de 'brilli brilli' a nuestro estilismo, mejor que mejor.

Según parece, la típica calabaza y los disfraces más genuinos del Día de los Muertos están bajando enteros en favor de todo tipo de complementos. Entre otros, mechones postizos, gorros de bruja, caretas, gafas, felpas, tocados, collares o pendientes. La lista es interminable, como lo es también la de los artículos decorativos.

Para los niños, nada mejor que los peluches, los juguetes o las manualidades con las que pueden decorar una taza o una casa encantada o hacerse ellos mismos una pulsera o un collar con abalorios terroríficos. Capítulo aparte merecen las chuches de esta cadena danesa por su originalidad y variedad. Las que tienen más éxito son las monedas y los ojos de chocolate y las bolsas de nubes o de anillos de caramelo, entre otras muchas delicias dulces.

Ampliar Tiger

Otras propuestas muy interesantes son las que ofrecen las dos tiendas con más chuches de la calle Mesones, Candy Boat y Captain Candy Shop, que ofertan en sus típicos barriles gominolas picantes o dulces y gelatinas con formas de calaveras u ojos. Tampoco podemos olvidar las DiverXuxes de Mercadona sin gluten, ideales por su precio y cantidad si tenemos que contentar a toda una legión de golosos. Nunca pueden faltar en la cadena valenciana debido a su gran demanda.

Candy Boat.

Siguiendo con los peques de la casa, las corrientes actuales están orientadas a darle un sentido didáctico a esta fiesta con tanto gancho entre los más jóvenes. Sobre todo, restarles miedo a todas estos monstruos y figuras fantasmagóricas y convertirlo en sonrisas. Por ello, tiendas como Serendipia o Lycka ofrecen libros, manualidades y juegos relacionados con Halloween junto a sus preciosos diseños de disfraces y pinturas hipoalergénicas para maquillarse. Luis Javier Martínez, de Serendipia en Darrillo de la Magdalena nos explica que estos artículos pretenden transmitir valores y mensajes a los niños mientras se divierten con ellos. El objetivo es estimular sus sentidos, que desarrollen habilidades, aprendan matemáticas o mejoren su atención y espíritu colaborativo. Ejemplo de ello, es el cuento Guapa. No vamos a hacer spoiler del final de la historia, pero sólo diremos que todo parte de la cita de una bruja y un ogro y la importancia de querernos y aceptarnos como somos.

Serendipia

La tienda de juguetes y recuerdos Lycka, de la calle Puentezuelas, también es fiel a ese espíritu educativo con un rincón especialmente dedicado a esta fiesta. Patricia Porta nos muestra los libros, horquillas, lápices, peluches, tatuajes y pinturas para la cara aptas para las pieles más sensibles.

Lycka

Nuestra última parada nos lleva a El Corte Inglés. Luisa, encargada de la juguetería, nos confirma esa tendencia a lo tétrico y oscuro dentro de los disfraces, «que están cayendo bastante», y el toque brilli brilli cuando decidimos pintarnos la cara. Sin embargo, cuando vestimos a los peques, nada más tierno que hacerlo de calabazas, o de brujas y esqueletos cuando son un poquito más grandes. Y todo ello sin olvidar el bolsito, las gomas para el pelo, las muñecas tipo Catrina y la interminable lista de golosinas especiales para Halloween que ofrecen en el supermercado.