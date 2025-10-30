Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recorrido por el Halloween granadino. Fotos: María Dolores Martínez

Recorrido por el Halloween granadino: catrina y lo gótico vienen fuerte

Para los peques las últimas tendencias abogan por darle un sentido didáctico a esta fiesta con juegos cargados de valores y mensajes

María Dolores Martínez

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:19

La Fiesta de Halloween, tan instalada desde hace algún tiempo en nuestro país por las corrientes anglosajonas, también tiene sus propias tendencias y modas. Lejos ... de simplificarse, se ha convertido en un universo de posibilidades que va más allá de los disfraces, caramelos o telarañas de rigor para abarcar todo tipo de artículos. Este año vuelve a pisar fuerte lo gótico o intentar parecerse a Catrina, nos cuenta Nuria Pueyos, encargada de Flying Tiger Copenhagen en la calle Puentezuelas. Es decir, vestirse de negro, llenar nuestros espacios de oscuridad o maquillarse la cara a conciencia, simulando a la calavera mexicana. Si le damos un toque sangriento o le echamos un poco de 'brilli brilli' a nuestro estilismo, mejor que mejor.

