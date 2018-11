Los riesgos del pez mantequilla, cada vez más de moda en las cocinas de Granada El pez mantequilla, protagonista de la polémica tras el programa de Chicote. / La Sexta. Chicote advirtió en su último programa acerca de ciertos peligros para la salud relacionados con esta variedad J. I. CEJUDO Sábado, 24 noviembre 2018, 13:25

Si te gusta la comida asiática, seguramente habrás probado el pez mantequilla. En su último programa en '¿Te lo vas a comer?', Chicote realizó un análisis preocupante en cuanto a esta variedad, que en realidad se denomina escolar negro, y su consumo habitual así como ciertas interrogantes en el envasado y etiquetado del producto. IDEAL ha contactado con cocineros que trabajan el pez mantequilla en Granada y acuerdan que en sus negocios advierten de un consumo máximo recomendado de 180 gramos al día.

A Borja España, dueño de Mahalo Poké, las declaraciones de Chicote le pillaron «por sorpresa». «Mi pez mantequilla viene limpio y congelado y tengo que confiar en nuestros distribuidores, todo nos viene legal y bien explicado y lo único que hacemos es descongelarlo, cortarlo, trocearlo y servirlo crudo», explica, razonando además que «es uno de los que más se vende junto al salmón, lo he probado muchas veces y el sabor es bueno, nunca hemos tenido ningún problema». Borja España es consciente de las peculiaridades del pez mantequilla o escolar negro: «Desde el principio sabíamos que, a diferencia del salmón o el atún, no se pueden consumir cantidades grandes, por ejemplo dos pokés, porque es más delicado, tiene mucha materia grasa y no es fácil de digerir. Lo advertimos a los clientes y mantenemos calidad, aspecto y transparencia en lo que servimos».

No quiere quitarle parte de su razón a Chicote el cogerente y apoderado del restaurante Aisushi, Ángel Fernando Alcalá. «Es un pescado de mucha grasa y a determinados intestinos puede afectarles, quizás a cuatro de cada cincuenta por ejemplo, por eso no se deben tomar más de cien gramos y así lo advertimos al cliente», reseña. Su negocio no sirve a domicilio ni en cátering para evitar un consumo descontrolado. «Se ha creado una alarma exagerada que no tiene mucho sentido. Nosotros no nos complicamos la vida, nos viene todo perfectamente explicado en el etiquetado y nuestros proveedores son totalmente seguros», asegura. Su socio Juan Francisco Castillo añade que «no lo servimos ni en carta, ni en sashimi ni en tartar, sólo lo trabajamos en nigiri y en bodas, por ejemplo, no ponemos más de una pieza en cada bandeja».

Aunque comparte los enfoques de sus compañeros, los comentarios que han rodeado al pez mantequilla o escolar negro han provocado que Antonio Lorenzo, dueño y cocinero de El Conjuro, haya decidido retirarlo de su carta. «Lo hemos vendido muchísimo en el último año y medio pero había escuchado cosas raras y cada vez lo limpiaba más, hasta que he decidido dejar de servirlo porque además ha quedado algo desfasado con los cambios que ha experimentado nuestra carta», argumenta. «Siempre lo hemos tenido como entrante, y ya en el etiquetado vienen recomendaciones sobre su consumo. Lo hacíamos en una pequeña marinada en salsa 'ponzu' y aceite de oliva, cebollino y otra salsa de coco», explica Antonio Lorenzo.

Mercagranada asegura su calidad

A consulta de IDEAL, la empresa de distribución mayorista Mercagranada explica que «el detallista se lleva desde su compra las etiquetas para colocar en las tablillas». De hecho, en el etiquetado presente en Granada el producto no se conoce como 'pez mantequilla' sino como 'escolar' o 'escolar negro'. Junto al etiquetado de Mercagranada que garantiza la calidad y la seguridad alimentaria aparecen una serie de instrucciones relativas al consumo por las que se señalan que «los métodos de preparación culinaria deben ser los adecuados para eliminar la mayor cantidad de grasa posible, retirando la piel y la grasa visible» o que «es preferible no utilizar en preparaciones en crudo». También se desaconseja su consumo por «niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas o con patologías gastrointestinales».