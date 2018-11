La reciente reforma de una calle próxima a Alhamar permite sofocar un aparatoso fuego

Bomberos del Parque Sur de Granada sofocaron ayer un incendio en un garaje de la calle Músico José Ayala Canto, entre Agustina de Aragón y Ribera del Genil, a pocos metros de la calle Alhamar. El fuego se inició por causas desconocidas poco antes de las 15 horas de ayer, y obligó a los bomberos a emplearse a fondo. No hubo heridos aunque sí daños materiales en enseres allí apilados, así como en varios vehículos estacionados en este garaje.

Lo más llamativo de este incendio es que hace tan solo unos meses el camión de bomberos no hubiera podido entrar por la calle porque los aparcamientos para vehículos estaban permitidos en ambos lados de esta estrecha vía.

Bomberos de Granada presentó en su día un plan al Ayuntamiento de la capital que la concejalía de Seguridad Ciudadana tomó como suyo y aprovechó para prohibir el aparcamiento de vehículos a ambos lados de la calle y dejarlo sólo en uno de ellos.

Ese simple detalle permitió ayer a los bomberos de Granada trabajar en buenas condiciones y llegar con el camión hasta la misma puerta del garaje donde se registró este fuego. Si no hubiera sido así, los operarios del Parque Sur hubieran tardado más tiempo en actuar y lo hubieran hecho de forma mucho más precaria. La reforma de los estacionamientos en esta vía permitió que apagaran el fuego en pocos minutos y después airearan el interior del habitáculo.

La concejalía de Seguridad Ciudadana no sólo reformó los estacionamientos en esta vía, sino en otras colindantes y comprendidas entre Agustina de Aragón y Ribera del Genil que sufrían el mismo problema. La oficina técnica de Bomberos de Granada sigue trabajando a día de hoy para hacer de esta ciudad una capital más segura para combatir el fuego. De hecho, en estos momentos trabajan en el callejero del barrio del Boquerón donde hay un entresijo de calles estrechas y donde los camiones de bomberos también tienen problemas para circular de forma fluida. El proyecto de remodelación también se estudia para la barriada del Albaicín, donde los vecinos han denunciado en más de una ocasión los problemas existentes cada vez que hay un incendio.

¿Incendio intencionado?

De momento, están investigando si hubo o no intencionalidad en este incendio. El fuego comenzó en una de las plazas de estacionamiento donde había apilados un buen número de libros y enseres, que quedaron calcinados. También hay varios coches que han quedado muy dañado por las llamas.

Los bomberos se retiraron de la zona -donde también trabajó la Policía Local y la Policía Nacional- sobre las 18 horas. Las grandes dimensiones del garaje obligó a los bomberos emplearse a fondo para airear este habitáculo de grandes dimensiones.

De momento, no se ha detectado ningún foco sospechoso que haya podido provocar el incendio, por lo cual no se descarta la posible intencionalidad del mismo. Los bomberos no han querido pronunciarse al respecto y prefiere que sea la oportuna investigación la que determine si ha podido haber o no intencionalidad.

Se da la circunstancia de que la zona que más ha ardido es una parte del garaje donde había, además de libros apilados, muebles y basura que estaban allí depositados desde hace bastante tiempo.

A la zona se desplazaron tres camiones de bomberos, agentes de la Policía Local y Policía Nacional. No hubo heridos por inhalación de humo y sólo daños materiales.