Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Osel Hita, con el abad del monasterio de Kopan; y Osel, en 1988 Ideal

Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada

Visitó el programada de Sonsoles Ónega para contar su vida

Camilo Álvarez

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Osel Hita ha vivido una vida de película desde que con dos años fue declarado como la reencarnación de un maestro budista. A los 18 ... años decidió dejar esa vida monacal para empezar a decidir, por primera vez, por sí mismo. Este lunes visitó el programada de televisión 'Y ahora Sonsoles' para contar su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6

    Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada

Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada