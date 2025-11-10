El Realejo pide información sobre el peligro de derrumbe de una casa okupada

Los vecinos del Realejo piden al Ayuntamiento de Granada información sobre el expediente urbanístico de la casa okupada de la calle Santiago. La asociación hizo ... esta solicitud en la última junta municipal de distrito para conocer cómo evoluciona el estudio de este inmueble, qué medidas se han adoptado hasta la fecha y si se contempla alguna actuación preventiva «antes de que se agrave la situación».

«La falta de intervención podría derivar en consecuencias irreversibles para la seguridad del vecindario. Agradecemos una respuesta urgente y clara por parte del área competente», detallan desde la asociación.

La Policía Local de Granada comunicó en el mes de junio al Área de Urbanismo la situación del inmueble por las condiciones preocupantes para la seguridad vecinal que presenta. Desde entonces, los vecinos han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que, con la llegada del invierno, se produzcan fogatas en el interior del edificio, lo que supondría un grave riesgo de incendio y afectaría directamente a las viviendas colindantes. «Al peligro se suma el incivismo, la suciedad y los malos olores...», lamentan los ciudadanos de la zona, que se quejan de que la basura se acumula en un garaje trasero que hay en el edificio. «Hacen sus necesidades en esa parte y el hedor es insoportable», cuentan.

La petición de la Policía Local surgió a raíz de la demanda ciudadana, con el objetivo de determinar las condiciones de habitabilidad del inmueble. Desde la asociación muestran su preocupación por el estado del edificio y piden al consistorio que desaloje la vivienda para que no se vuelva a repetir lo sucedido en la casa okupada de la calle Santa Ana. Las autoridades desconocen por el momento a quién pertenece la propiedad.

Lo que sí se sabe es que en esta vivienda residen, al menos, tres personas. La plataforma vecinal asegura que la casa de la calle Santiago está okupada desde hace más de cinco años, aunque las personas que viven en su interior han cambiado. El edificio se compone por cuatro plantas, de las cuales solo la última está terminada de edificar. El resto de la estructura está a medio construir. El edificio cuenta con un acceso principal, en el que la puerta de la cochera está cerrada con un candado. En la parte lateral, en el Callejón del Señor, se ubica el conocido huerto-jardín vertical del Realejo, una iniciativa de los vecinos que nació cuatro años atrás para mejorar la imagen del entorno.

Las obras en esta casa comenzaron hace más de una década, pero nunca se completaron. Parte del bloque se quedó a medias. Un cartel de una inmobiliaria cuelga junto al jardín que han puesto los vecinos en la pared.

La vivienda estuvo okupada una primera vez hacia 2020, pero entonces ya llevaba varios años abandonada, desde la última crisis económica. La Policía Nacional actuó en 2021 en el inmueble tras varios meses de denuncias por el abandono del lugar. No obstante, los balcones y otros accesos como las ventana del inmueble, quedaron al descubierto. La vivienda volvió a ser okupada y así sigue hasta la fecha.