Casa okupada en la calle Santiago desde hace años S. M.

El Realejo pide información sobre el peligro de derrumbe de una casa okupada

La Policía Local solicitó en junio un informe a Urbanismo tras la demanda de desalojo por parte de los vecinos

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09

Los vecinos del Realejo piden al Ayuntamiento de Granada información sobre el expediente urbanístico de la casa okupada de la calle Santiago. La asociación hizo ... esta solicitud en la última junta municipal de distrito para conocer cómo evoluciona el estudio de este inmueble, qué medidas se han adoptado hasta la fecha y si se contempla alguna actuación preventiva «antes de que se agrave la situación».

