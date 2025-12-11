Al Realejo le falta un tornillo

Las manos de Diego sobre una simple madera cuenta la historia de todo un barrio.

Javier F. Barrera Granada Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:30 | Actualizado 23:38h. Comenta Compartir

A Diego le va a echar de menos el Realejo porque cuando le compras un tornillo te vende además un consejo para que te decidas, las normas de uso del producto y el ratillo de charleta en la cola. Diego, con ferretería en la plaza Fortuny hasta el próximo 27 de diciembre en que se jubila después de 42 años, siempre tiene gente a la espera de sus mercancías, recomendaciones, explicaciones y años de experiencia.

En un barrio como el del Realejo, lleno de monasterios con monjas de clausuras y donde la Semana Santa se vive con intensidad todos los días del año, el ritual es el ritual. Diego, cofrade como el que más, lo contempla y sigue desde el lado de su mostrador de recia madera tallada con mil muescas de la vida.

Un día cualquiera, puede empezar así:

–Buenos días, Diego

–Muy buenas

La conversación ahora enmudece, porque el cliente saca como de la manga una pieza extrañísima, un tubo sesgado, unas gomas rotas, una cerradura esquiva, unas llaves raras, unos tornillos antediluvianos, un fragmento descolorido.

Pero, el ritual persiste.

Diego se acomoda sus gafas mientras el objeto posa sobre el mostrador de madera y se somete al escrutinio del ferretero, que diagnostica:

–Esto sirve para blablablá y necesita un noséqué y medio nosecuántos que mide tropecientos milímetrostal y que lo tienes que colocar tururú.

(El cliente, maravillado, sonríe, asiente con la cabeza y dice):

–Dame siete, Diego, por favor.

Entonces, es cuando el ritual alcanza su cénit. Diego desaparece, es engullido por un túnel oscuro que desde el mostrador parece lleno de todo tipo de objetos. Hay muchas cosas. Sí, cosas de todo tipo, material, forma, precio, color y uso. Un lugar tan interesante, atractivo y misterioso como las tripas del Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias o el laboratorio de Doc donde guarda el Condensador de Fluzo en Regreso al Futuro.

Al tanto tiempo, Diego aparece. Siempre aparece, con media sonrisa en la boca y el encargo satisfecho. Ahí esta la pieza, el tubo, el tornillo, la lengüeta o lo que sea menester para satisfacción de un cliente que había depositado toda su confianza en Diego. Y que Diego ha resuelto en un pispás, sin inmutarse siquiera.

Este ritual, continuo sosegado y satisfactorio, lo realiza Diego tropecientas veces al día, lo que sumado a sus 43 años con su ferretería abierta, suponen muchos millones de ventas diminutas, al por menor, al detalle; que este mes de diciembre, desaparecerán con su jubilación.

Diego en su ferretería, con su mujer Marisol y mientras atiende a un cliente de toda la vida. Pepe Marín

La ferretería Muñoz

La ferretería Muñoz abrió sus puertas en 1982, el año del Naranjito, es decir, la del Mundial de Fútbol. Fue un 3 de enero tras la Toma y el Año Nuevo. «No quería perder ni un día para emepzar a trabajar», explica ahora Marisol, su esposa, que añade que se casaron un primero de enero para no quitarle días a la tienda. Ahí empezó esta historia cuyo escenario son los sesenta metros cuadrados del local de la plaza Fortuny.

A Diego el oficio le viene de familia. Su padre, Antonio, ya fallecido, fue el fundador de la Ferretería Alhambra, en el Camino de Ronda. Hoy se halla en otro camino, el de Purchil, y la regenta una hermana suya. Porque no ha sido él el único hijo que ha heredado la profesión de su progenitor: de seis vástagos, tres se dedican al sector.

«Llevo aquí desde el año 82 y aquí he cubierto una etapa de vida bastante amplia», especifica el hombre, que ya ha soplado 60 velas, la misma cifra que tiene de proveedores. «En la ferretería de mi padre empecé y luego ya me separé del negocio familiar», rememora Diego, al tiempo que recuerda que su padre se sumergió en el mundo de las tuercas, alambres, alcayatas y arandelas para lograr un salario en condiciones. Tenía que alimentar seis bocas y su anterior dedicación, la de conductor de autobuses, le reportaba beneficios muy ajustados en aquella época. «La ferretería que fundó mi padre estaba al lado de donde estaba Alsina Graells», precisa Diego.

Este sábado 27, sobre las dos de la tarde, Diego echará la persiana a cuatro décadas de trabajo. Por delante le espera un futuro de lo más greñúo a este querido ferretero que nació en Osuna y que a los dos años lo trajeron al Albaicín. «Ya no estaré todo el tiempo en la tienda y pasearé por el barrio, porque vivimos en el Realejo».

También van a renovar votos y Diego y Marisol se casarán por cuarta vez. «La primera fue en San Pedro, la segunda en san Nicolás por la Comunión de nuestro hijo, la tercera tercera en alta mar, durante un crucero. Nos casó el diyei, porque era mejicano y hablaba español. La cuarta será otra vez este próximo primero de enero, esta vez en SanCecilio, sede de su hermandad, Los Favores».

Queda la gente, la clientela. «Me dicen que no me vaya, que es una pena, que me van a secuestrar». «Hay algunos que incluso se han comprado por ejemplo una sartén de recuerdo». En el horizonte, el viaje. «Hacer un viaje a Venecia que me lo tiene prometido, y vivir y pasar tiempo juntos», explica Marisol. Así es. «Me apetece dedicarme a mí más tiempo, porque el cuerpo ya te da avisos. Las piernas no las tienes como con 20 años. Me tiro doce horas al día de pie ...».

Fundido a negro. El lunes 29 de diciembre, el Realejo se despierta y le falta un tornillo. También una cerradura, una goma y un trozo de tubería. Diego está cerrado. Y sus tornillos son los que sujetan el corazón del barrio.

