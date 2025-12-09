La Real Maestranza de Caballería de Granada reconoce al Madoc

Llevo ya tiempo hablándoles de esta iniciativa: los premios Hernán Pérez del Pulgar, que llevan el nombre de «uno de los militares más valientes de ... la historia», conocido como «el de las hazañas» y que se enmarca en la guerra de la Reconquista en Granada, donde perdió la vida, concretamente en Loja. Los premios se organizan desde la Real Maestranza de Caballería, en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina, Madoc, y surgió cuando Alfonso Andrada-Vanderwile y Víctor Rodríguez Cerdido dirigían ambas instituciones. Y ya se han cumplido las bodas de plata con la mejor de las celebraciones: la presencia del Rey Felipe VI, que les contamos con detalle.

De ello y de mucho más habló el actual teniente de Hermano Mayor, Gonzalo Martínez-Carrasco, en el acto de entrega de un reconocimiento al Madoc, para agradecer «el apoyo, la colaboración y la magnífica disposición que hemos recibido de todos los miembros». Lo recogía su actual jefe, el teniente general José Manuel de la Esperanza, que destacó los valores que comparten con la Real Maestranza, desde el cuidado de las tradiciones militares, al servicio de la sociedad española y, cómo no, «nuestra común lealtad a la Corona». Además, no se olvidó del trabajo de promoción de actividades culturales y educativas, la presencia continua en la vida institucional de Granada y la conservación del Patrimonio histórico. Una tarea también de valientes que ha permitido que ambas instituciones puedan «conocerse, admirarse y relacionarse estrechamente», palabras del teniente general, el «oficial más antiguo en activo del Arma de Caballería», una curiosidad que se unía a otras anécdotas contadas por el teniente de Hermano Mayor, cuyo padre, José María Martínez-Carrasco, era secretario de la Real Maestranza cuando se gestó la idea del premio que se ha dedicado a recompensar trabajos de materias vinculadas a la responsabilidad del Madoc.

Ampliar Amador Enseñat es nombrado Maestrante Honorífico. IDEAL

En la entrega de la distinción estuvo presente el general de Ejército y JEME, Amador Enseñat, feliz como siempre en la tierra que le ha hecho granadino de adopción y que ayer mismo también era nombrado Maestrante Honorífico, en un bello acto celebrado en el monasterio de la Concepción y en el que, entre otras personas, tomaba posesión como Dama la duquesa de San Pedro de Galatino, Teresa de Medinilla. Se incorporan a un grupo donde ya se encuentran Andrés Pérez de Herrasti, Mauricio Álvarez de las Asturias-Bohorques, Joaquina Gómez de las Cortinas, Ramón Uribe, Inés Díez de Rivera, Íñigo y Pedro Afán de Ribera, que acudieron al acto, al igual que Matilde Pérez de Herrasti, que es la más veterana. No faltaron María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, duquesa de Arcos, decana de la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino; la senadora, Eva Martín; los generales Melchor Jesús Marín, César García y Juan Ignacio Reyes Madridejos; por parte del ayuntamiento, Jorge Saavedra y Ana Belén Sánchez; los máximos responsables de la Subdelegación de Defensa, Federico González-Vico; de la Base Aérea, Joaquín Aguirre; de la Guardia Civil, Francisco Javier Arteaga; el coronel Jesús Reguera; el teniente fiscal del TSJA, Rogelio Muñoz; María Teresa Pagés y Javier de Teresa, presidentes de los Consejos Sociales de la Universidad y de la Ciudad y el presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa, Ramón Burgos. Una bonita jornada llena de agradecimiento y de buenos propósitos para el futuro. Lo seguiremos contando.