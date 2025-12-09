Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Manuel de la Esperanza, teniente general jefe del Madoc, recibe la distinción. Ariel C. Rojas
La Mirilla

La Real Maestranza de Caballería de Granada reconoce al Madoc

Los premios se organizan desde la Real Maestranza de Caballería, en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina, Madoc, y surgió cuando Alfonso Andrada-Vanderwile y Víctor Rodríguez Cerdido dirigían ambas instituciones

Encarna Ximénez

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:45

Llevo ya tiempo hablándoles de esta iniciativa: los premios Hernán Pérez del Pulgar, que llevan el nombre de «uno de los militares más valientes de ... la historia», conocido como «el de las hazañas» y que se enmarca en la guerra de la Reconquista en Granada, donde perdió la vida, concretamente en Loja. Los premios se organizan desde la Real Maestranza de Caballería, en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina, Madoc, y surgió cuando Alfonso Andrada-Vanderwile y Víctor Rodríguez Cerdido dirigían ambas instituciones. Y ya se han cumplido las bodas de plata con la mejor de las celebraciones: la presencia del Rey Felipe VI, que les contamos con detalle.

