La institución que encabeza Gonzalo Martínez-Carrasco y De Santiago M. D. Martínez

La Real Maestranza de Caballería de Granada cumple 340 años de historia

La institución que encabeza Gonzalo Martínez-Carrasco y De Santiago encara un futuro ilusionante por la incorporación creciente de nuevos miembros

María Dolores Martínez

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:11

En la calle Laurel de las Tablas se encuentra la Casa de la Real Maestranza de Caballería de Granada. Un maravilloso edificio de indudable riqueza ... patrimonial y artística de finales del siglo XIX donado por el conde de las Infantas, Fernando Pérez del Pulgar y Campos. Entre sus grandes piezas se encuentra el arca que regaló el emperador Maximiliano I a su nuera, Juana I de Castilla por la boda con su hijo Felipe 'El Hermoso', el pendón de los Reyes Católicos, el retablo de la capilla, obras pictóricas y una serie de tapices de enorme valor. En el caso de los grabados de la victoria de Maximiliano, del siglo XVI, hay una colección igual en el Palacio de Buckingham. La mayoría de los bienes que posee esta Casa son una donación del caballero maestrante José María Pérez de Herrasti y Narváez.

