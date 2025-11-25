La Real Maestranza de Caballería de Granada cumple 340 años de historia

En la calle Laurel de las Tablas se encuentra la Casa de la Real Maestranza de Caballería de Granada. Un maravilloso edificio de indudable riqueza ... patrimonial y artística de finales del siglo XIX donado por el conde de las Infantas, Fernando Pérez del Pulgar y Campos. Entre sus grandes piezas se encuentra el arca que regaló el emperador Maximiliano I a su nuera, Juana I de Castilla por la boda con su hijo Felipe 'El Hermoso', el pendón de los Reyes Católicos, el retablo de la capilla, obras pictóricas y una serie de tapices de enorme valor. En el caso de los grabados de la victoria de Maximiliano, del siglo XVI, hay una colección igual en el Palacio de Buckingham. La mayoría de los bienes que posee esta Casa son una donación del caballero maestrante José María Pérez de Herrasti y Narváez.

Al frente de esta institución, fundada el 12 de enero de 1686 por privilegio del rey Carlos II, se encuentra el teniente de Hermano Mayor, Gonzalo Martínez-Carrasco y De Santiago. La Real Maestranza de Caballería, con presencia en Ronda, Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza, tiene como Hermano Mayor a su Majestad, el rey Felipe VI. Hay que remontarse a 1834 para encontrar el origen de este título, que ostenta por vez primera la Reina Isabel II como Hermana Mayor de las 5 Reales Maestranzas. De ahí el vinculo tan especial que une a los nobles que forman parte de ellas con la Corona de España. En el caso de la Real Maestranza de Granada esto quedó patente el pasado mes de mayo en nuestra ciudad, al ser anfitriona de la reunión anual de todas estas Maestranzas, presidida por el Rey Felipe VI. Estas reuniones, de carácter rotatorio, fueron ordenadas por el Conde de Barcelona para que hubiese más unión entre todas.

Para Gonzalo Martínez-Carrasco y De Santiago estar al frente de la Real Maestranza de Caballería de Granada y de los 176 maestrantes que la forman es «una responsabilidad grandísima. Es un honor representar a una institución que va a cumplir 340 años el próximo 12 de enero». En Granada la Real Maestranza fue impulsada por 25 nobles, pero su asentamiento definitivo tiene lugar en 1725 al otorgarle la Monarquía grandes privilegios junto al resto de Maestranzas (entre otros, permiso para utilizar el uniforme, jurisdicción privativa, celebración de corridas de toros).

La figura del maestrante ha sufrido una notable evolución a lo largo de los siglos aunque mantiene intacto su protagonismo en las grandes tradiciones de nuestra tierra. Ejemplo de ello es el palco perpetuo que poseen en la Monumental de Frascuelo y su presencia, vestidos de de gala, en la solemne procesión de la Santísima Virgen de las Angustias, escoltando a la Patrona, o en la del Corpus Christi.

Esta institución «se creó para el adiestramiento de los caballeros maestrantes en el manejo de los caballos y de las armas en una milicia ecuestre, pero actualmente cumple una función social de conservación y promoción del patrimonio junto al apoyo y defensa de la Corona y de los más necesitados».

En los últimos años, gracias a la iniciativa de Gonzalo Martínez-Carrasco y De Santiago, se ha producido una mayor apertura a la sociedad de esta institución con toda una programación de actos e importantes iniciativas. «En mi discurso de posesión dije que uno de mis objetivos era abrir la Maestranza y la Casa a la ciudad para que la gente supiese quienes somos y a que nos dedicamos». Entre los eventos más destacados se encuentra el premio Hernán Pérez del Pulgar, que este año ha cumplido 25 años, la exposición en la Alhambra 'Felipe VI. Una década de la Historia de la Corona de España', el respaldo a la candidatura de Granada para la capital cultural 2031, la restauración del patrimonio, la edición de libros y el apoyo a instituciones religiosas y banco de alimentos. Para el año que viene quieren preparar con motivo del 340 aniversario «un ciclo de conferencias sobre la historia de la Maestranza y las Ordenanzas».

Para ser maestrante hay que cumplir una serie de requisitos «ser español, cristiano, católico, apostólico y practicante y presentar pruebas de nobleza de los cuatro primeros apellidos ya sea por ejecutorias o por sentencias. Esas pruebas tienen que ser anteriores a 1.800». Para ello cada expediente es estudiado por la Junta de recibimiento formada por el teniente de Hermano Mayor y once maestrantes. El voto debe estar aprobado por dos tercios de los asistentes. «Hay maestrantes honoríficos, como es el caso del general Amador Ensenat y Barea, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) . En las reuniones que tenemos con el Rey hace mucho hincapié en que se tenga en cuenta la valía de la persona y no sólo la nobleza. También existen las dispensas de algún apellido, aunque nunca el primero porque es obligatorio que esté probado, y las damas honoríficas que son las esposas de los ex Tenientes. El hecho de ser honorífico no da ningún tipo de privilegio a sus descendientes».

El futuro de la Real Maestranza no puede ser más ilusionante por la incorporación creciente de nuevos miembros. «El día de la Inmaculada juraran los nueve maestrantes que han entrado este año, junto con el JEME y la Duquesa De San Pedro de Galatino». Estos últimos no pudieron jurar el año pasado dentro de los once entraron. Adelanta que para 2026 «ya tenemos cuatro expedientes».