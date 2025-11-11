Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»

Buen servicio, comida y bebida de alta calidad y un ambiente acogedor. Esos son los tres pilares sobre los que se quiere sustentar La Posailla, ... una taberna que abrió sus puertas en el año 1974 y que tras pasar unos meses cerrada ahora regresa a la ciudad para ofrecer un nuevo concepto gastronómico.

Esta histórica taberna acumulaba cuatro meses con la persiana bajada hasta que a finales de septiembre regresó con nuevos dueños. «Queremos ser una bodega que ofrezca la mejor calidad de producto y servicio, con una buena gama de vinos y en la que el cliente se sienta como en su casa», cuenta a IDEAL Antonio Garrido, gerente del negocio.

Buena comida y un trato «cercano y acogedor», que precisamente es «como es La Posailla». Su carta no es muy extensa pero sí bastante completa: «Intentamos ofrecerle al cliente lo que nos demanda. Nuestros platos estrella son las albóndigas y la ensaladilla rusa, tapas preparadas a partir de recetas de nuestras familias».

Sobre la acogida que ha tenido el negocio desde su reapertura, Antonio reconoce que ha ido mejor de lo que esperaban. «La demanda ha subido muy rápido, pensábamos que íbamos a ir un poco más lentos pero se ha corrido la voz con velocidad». Y culpa de ello lo tienen, aparte de la buena comida y el servicio, el hecho de que de lunes a sábados, de 12:00 a 16:00 horas, ofrezcan dos tapas por consumición y que los viernes y sábados ofrezcan música en vivo.

«La verdad es que estamos poniendo mucho empeño y estamos muy ilusionados. Ver el local lleno ya en las primeras semanas… Solo podemos dar las gracias a los granadinos», reconoce. De cara al futuro, el objetivo de Antonio es «intentar dar el mejor servicio y la mejora calidad». «Queremos ayudar a que Granada sea lo que debe ser: un referente de Andalucía en todo», finaliza.