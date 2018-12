Las 10 razones para enamorarse de Granada, según el prestigioso periódico The Guardian Artículo de The Guardia sobre Granada. El diario británico ha publicado en su web un completo listado con lugares a los que ir de visita en la ciudad de la Alhambra ÁLVARO LÓPEZ Martes, 11 diciembre 2018, 10:59

Aunque la mayoría de turistas visiten Granada buscando la Alhambra que año tras año suele ser uno de los monumentos más visitados del mundo, hay que intentar perderse en sus calles para sentir la verdadera esencia de la ciudad. Algo así es lo que nos propone el diario británico The Guardian que ha publicado un listado de 10 consejos sobre Granada para conocerla mejor.

1 Pasear por sus barrios

Un auténtico placer para los sentidos porque pasear por los barrios históricos de Granada como El Realejo es adentrarse en un mundo totalmente diferente. Mezclando la cultura más histórica con los nuevos tiempos que se enmarcan en los grafittis de El Niño de las Pinturas, en los murales de poesía o simplemente contemplando el artesonado árabe.

2 El flamenco real

Porque si algo hay que hacer en Granada es acercarse a su tradición milenaria flamenca. No en vano, la tierra de la Alhambra cuenta con las Cuevas del Sacromonte y lugares en ellas en las que se baila con todo el arte y en los que además se puede aprender. The Guardian da un consejo clave: no ir a esos tablaos flamencos que aparecen en los folletos sino sumergirse en los lugares «reales».

3 Bares de cerveza artesanal

En The Guardian le han cogido el gusto al bar El Fermentador que se encuentra por Plaza de Toros y que ofrece una amplia variedad de cervezas artesanas que, por supuesto, vienen acompañadas de las tapas. Un manjar que en el diario británico no quiere dejar pasar de largo.

4 El Jardín Botánico

Sí, el que está junto a la facultad de Derecho de la Universidad de Granada es otro de los lugares a los que hay que ir según la guía de The Guardian. Es evidente que es un lugar especial por la rica variedad de plantas que en él hay y porque permite visitar un edificio que data del siglo XVI cuando Carlos V inauguró la UGR.

5 Los bares de tapas

Cerca de la Catedral nos ofrecen dos lugares que para The Guardian son imprescindibles si se quiere disfrutar de la buena gastronomía de tapas. Por un lado Bodegas Castañeda del que destacan sus vermuts. Por otro lado el St. Germain con su excelente variedad de vinos y también el Bar de Fede al que califican como un lugar «fresco» para probar comida tradicional al tiempo que la decoración es moderna.

6 Un buen café

Aunque hay muchos sitios en el centro de Granada que hacen de tomarse un café toda una experiencia, el diario británico recomienda por encima de todo el Minuit Pan y Coffe cuya expansión ha sido tal que hoy por hoy lo podemos encontrar en Plaza Nueva tal y como explica The Guardian.

7 Vistas de la Alhambra

Para The Guardian es algo imprescindible en una visita a Granada. No tanto ir al propio monumento nazarí, que también, sino andar por los barrios y colinas de Granada buscando miradores como San Miguel Alto, la zona del Sacromonte y del Albaicín o La Silla del Moro.

8 El paraíso del pescado

Más o menos así lo define The Guardian. No es para menos, da una amplia variedad de platos que se disfrutan dentro de la gastronomía granadina hasta el punto de que ofrece el Bar Manolo o Puesto 43 del que destacan que lleva abierto más de un siglo ofreciendo productos locales llegados directamente del puerto de Motril.

9 Granada también es música

Prueba de ello es lo que ofrece The Guardian para quienes quieran introducirse en la cultura más independiente de la ciudad en cuanto a su talento musical. Por eso ofrece dos lugares que son muy conocidos en el circuito indie: Discos Bora Bora y el Bar de Eric. Dos espacios de visita obligada.

10 Productos frescos

Es decir, recién salidos del mercado tal y como el propio The Guardian los califica. De hecho, menciona al mercado de San Agustín como uno de los mejores sitios de la capital pata acercarse a consumir productos frescos. Y no solo para eso, sino para comprar en carnicerías cuyos productos cuentan con una gran calidad.