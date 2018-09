Las 5 razones por las que acertarás al apostar por un Máster o Programa de ESIC-EIG

00:30 Si estás planteándote hacer un máster queremos que triunfes, por eso te vamos a ayudar a elegir R. I. Miércoles, 12 septiembre 2018, 01:12

1.- En la vida hay varias decisiones claves y en el apartado profesional son:¿qué estudiar?, ¿a qué me quiero dedicar? y a continuación ¿qué máster me ayudará a cumplir mis objetivos?. La oferta es muy amplia pero escoger bien ahora determinará tu trayectoria laboral en el futuro. Porque no nos hagamos trampas, todos sabemos que un buen máster abre puertas y que nadie regala duros a cuatro pesetas. En un máster empresarial como los que ofrece ESIC de la mano de la Escuela Internacional de Gerencia cuentas con las garantías de éxito. Tras una etapa de formación en la que lo darás todo, seguro que lo que quieres es encontrar oportunidades laborales acordes a tu preparación. En ESIC los datos avalan los resultados, por ejemplo, el máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO) cuenta con un 93% de tasa de empleo.

2.- La Escuela Internacional de Gerencia cumplió el año pasado 25 años en su tarea de hacer gente de empresa y, en concreto, en el apartado de másteres forma un binomio perfecto con la escuela de negocios ESIC. Como parte de su campus, en sus aulas imparten clases los mejores profesores y lo hacen aquí en Granada. Al igual que en el programa de Dirección de Empresas. Esta escuela es la cuarta en el ranking nacional y sus másteres GESCO, Comercio Internacional, Recursos Humanos y Finanzas se encuentra en el 'top five'. Para labrarte una carrera profesional es fundamental incluir en tu currículum una formación de este nivel. No caigas en la 'titulitis', más vale poco y bueno que mucho y malo.

3.- Un máster es una inversión, todos queremos progresar y ganar más. El esfuerzo que vas a realizar lo verás recompensado. ESIC te ofrece un valor diferencial en tu formación. Ganarás en competencias porque se trabaja sobre la realidad empresarial. ESIC es la escuela de negocios con visión internacional que mejor integra en el 'management' la función de marketing y la digitalización en su oferta formativa para empoderar a los alumnos mediante conocimiento y valores a lo largo de su vida profesional. Para ello, la estrategia académica y de investigación de esta Escuela se enfoca en lograr que el perfil de salida de los alumnos coincida con las demandas laborales y económicas de una sociedad global, competitiva y digital.

4.- La oferta formativa es amplia y variada para adaptarse a todas las circunstancias. Cuentan con másteres para titulados y programas, como el caso del Programa de Dirección de Empresa, con sus 25 años de trayectoria con no titulados empresarios, emprendedores y autónomos. Cada alumno pasa una entrevista con los profesionales de la EIG para recibir orientación. Así, lograrás sacar el máximo provecho a tu formación y conseguir tus objetivos. Con los másteres de ESIC ganarás competencias empresariales a la par que tejerás tu propia red de contactos o 'networking' que serán fundamentales en tu nueva trayectoria.

5.- Y como el movimiento se demuestra andando, el próximo viernes te esperan a las seis de la tarde en la Escuela Internacional de Gerencia en una jornada de puertas abiertas para que conozcas su oferta formativa, sus instalaciones y a los profesionales que la respaldan: Antonio Martín, director de Máster de ESIC; Jacinto García, responsable del área de Desarrollo Profesional de la EIG y antiguos alumnos que compartirán su experiencia. Además podrás asistir a las sesiones de los distintos programas para que veas cómo se desarrollan.