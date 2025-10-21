Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada En la lista de galardonados figuran representates del ámbito de la cultura, de la Semana Santa, del empresariado, así como organizaciones sociales, centros educativos o negocios históricos con una amplia trayectoria

Pablo Rodríguez Granada Martes, 21 de octubre 2025, 12:42 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este martes en comisión la designación de los premiados con los Honores y Distinciones de la ciudad correspondientes a 2025. Entre ellos destacan el empresario Raúl Berdonés, fundador del Grupo Secuoya, y la cantante Lola Índigo. El consistorio ha señalado que se trata de unos reconocimientos que valoran «el compromiso, la excelencia y la contribución al progreso social, cultural y humano de Granada y sus ciudadanos» de personalidades, entidades y empresas ejemplares.

Así, la Comisión de Honores y Distinciones ha acordado otorgar su Medalla de Oro al empresario granadino Raúl Berdonés, fundador del grupo de comunicación Secuoya, actualmente uno de los grandes gigantes del audiovisual en España y Latinoamérica, y responsable de la producción de contenidos para plataformas y cadenas internacionales que han situado el talento granadino en el mapa global de la industria.

Junto a él, un total de nueve entidades serán distinguidas con la Granada de Oro en reconocimiento a sus trayectorias de compromiso con la ciudad. Se trata de la Procesión del Corpus, coincidiendo con la celebración este año del V Centenario de la Hermandad del Dulcísimo Nombre de Jesús y Santísimo Sacramento del Sagrario de la Iglesia del Sagrario y Catedral Metropolitana de Granada dentro de su dilatada trayectoria en la conservación de la tradición granadina del culto al Santísimo Sacramento; la institución educativa Hijas de Cristo Rey por sus 150 años ininterrumpidos de labor educativa, asistencial y de entrega y amor al prójimo; el colegio Sagrado Corazón en sus 120 años de entrega a la ciudad; y las centenarias Cofradías del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y del Dulce Nombre de Jesús y la de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria.

Entidades sociales

Además, el Ayuntamiento también ha aprobado la concesión de la Granada de Oro a cuatro entidades que realizan una «incalculable labor social» en la capital, como son la Ciudad de los Niños-Fundación Hermanos Obreros de María, que cumple 75 años de trabajo para la acogida y educación de niños, niñas y jóvenes con dificultades para su desarrollo dentro de la sociedad; la Fundación Purísima Concepción por su apoyo, atención integral y asistencia a personas y familias con grandes necesidades; la Agrupación de Personas Sordas de Granada (ASOGRA) en su sesenta aniversario de compromiso e inclusión a través de la lengua de signos a todas aquellas personas con limitación auditiva; y la Fundación Cruz Blanca por su cincuenta aniversario propiciando un espacio familiar para todas aquellas personas que viven en una situación de exclusión social, marginalidad y soledad.

Las distinciones se completan la Granada de Plata a Proyecto Hombre por sus 25 años de trabajo en la ciudad para que todas las personas puedan vivir una vida plena y libre de adicciones; así como con las Medallas de Oro al Mérito a la cantante Lola Índigo por su aportación artística como referente cultural y social para miles de jóvenes; a Marisol Casas, ejemplo de liderazgo, lucha y sacrificio en favor de las personas con trastorno bipolar y de sus familiares a través de la asociación GranaBip; a Rita Martínez en reconocimiento a toda una vida dedicada a los demás y de colaboración con todas las entidades sociales y ONGs; y a la artista Dolores Montijano, esta vez a título póstumo, por su brillante trayectoria ligada a la pintura y el grabado, donde sobresalió desde sus inicios.

Diplomas al Mérito

Por último, recibirán sendos Diplomas al Mérito dos establecimientos emblemáticos ligados a la memoria de la ciudad, como son la cafetería y pastelería del Albaicín Casa Pasteles, que ha cumplido ya 97 años endulzando la vida de granadinos y turistas, y Modas Linde, que suma toda una vida como referente del sector de la moda y de compromiso con el comercio local en el barrio de Plaza de Toros-Doctores.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que estas distinciones son «el reflejo de una ciudad agradecida y orgullosa de quienes la hacen crecer cada día con su trabajo, su talento y su ejemplo y que encarnan sus mejores valores desde distintos ámbitos». «Estos reconocimientos no sólo honran a quienes los reciben, sino que inspiran a toda la ciudadanía a seguir construyendo una Granada más unida y fuerte», ha valorado la regidora.

«Detrás de cada uno de estos reconocimientos hay un profundo vínculo y compromiso con la ciudad de Granada. Cada uno de ellos representa los mejores valores de nuestra ciudad y su gente: desde el respeto y el culto a nuestras tradiciones a la innovación tecnológica, pasando por la creatividad y el arte y por la solidaridad y la ayuda con los más desfavorecidos. Todos ellos hacen de Granada una ciudad única», ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que el expediente con todos los distinguidos se ratificará en el próximo pleno de la institución y conformará los Honores y Distinciones que la ciudad entregará en una solemne ceremonia con motivo de la festividad de su patrón, San Cecilio.

La lista completa

-Medalla de Oro de la Ciudad a Raúl Berdones.

-Granada de Oro de la Ciudad a la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral.

-Granada de Oro de la Ciudad a la Institución Hijas de Cristo Rey.

-Granada de Oro de la Ciudad al Colegio de Sagrado Corazón.

-Granada de Oro de la Ciudad a la Cofradía Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y del Dulce Nombre de Jesús.

-Granada de Oro de la Ciudad a la Cofradía de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria.

-Granada de Oro de la Ciudad a la Fundación Ciudad de los Niños-Hermanos Obreros de María.

-Granada de Oro de la Ciudad a la Fundación Purísima Concepción.

-Granada de Oro a la Agrupación de Personas Sordas de Granada ASOGRA.

-Granada de Oro a la Congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca.

-Granada de Plata a Proyecto Hombre.

-Medalla de Oro al Mérito a título postumo a Dª Dolores Montijano.

-Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad a Dª Rita Martínez Soler.

-Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad a Dª Marisol Casas (Presidenta de Granabip).

-Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad a Lola Índigo.

-Diploma al Mérito de la Ciudad a Casa Pasteles.

- Diploma al Mérito de la Ciudad a Modas Linde.