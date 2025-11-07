Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Állvaro Romillo, con mascarilla, conversa con un grupo de periodistas Efe

El rastro en Granada de la 'trama Alvise', que se llevó por delante al restaurante La Castellana

Aparte de varios restaurantes y la gestión de un hotel, el chiringuito financiero se hizo con un edificio en la capital, según el último informe de la UCO

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

La conocida como 'trama Alvise' –el eurodiputado y fundador del partido Se Acabó la Fiesta– será recordada en Granada por haberse llevado por delante el ... histórico bar La Castellana, un establecimiento ubicado en la calle Ganivet y que era un clásico del tapeo en la ciudad. El cierre fue causado por los dueños del negocio, un chiringuito financiero que presuntamente financió ilegalmente con 100.000 euros la campaña de Alvise.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

