El rastro en Granada de la 'trama Alvise', que se llevó por delante al restaurante La Castellana

La conocida como 'trama Alvise' –el eurodiputado y fundador del partido Se Acabó la Fiesta– será recordada en Granada por haberse llevado por delante el ... histórico bar La Castellana, un establecimiento ubicado en la calle Ganivet y que era un clásico del tapeo en la ciudad. El cierre fue causado por los dueños del negocio, un chiringuito financiero que presuntamente financió ilegalmente con 100.000 euros la campaña de Alvise.

El supuesto máximo responsable del entramado es Álvaro Romillo, que fue detenido ayer por la UCO de la Guardia Civil para conjurar el riesgo de que se fugase de España para eludir la acción de la justicia.

La red presuntamente delictiva de Romillo, que está siendo investigado por una estafa piramidal millonaria, desembarcó en Granada en el año 2023, donde además de adquirir La Castellana, se hizo con la gestión de un hotel de la capital y compró una cadena de restaurantes.

«Problemas burocráticos»

No fueron las únicas inversiones en Granada de los supuestos timadores: también adquirieron un edificio en la ciudad, según desvela el último informo de la UCO sobre este caso y al que ha tenido acceso IDEAL. Sin embargo, no pudieron cumplir con su plan actuar en el inmueble para explotarlo porque la administración retrasó los permisos para dar vía libre al proyecto. «Se encontraron con problemas burocráticos con el Departamento de Cultura de Granada», recuerdan los expertos en delitos económicos del instituto armado la declaración del cerebro de la supuesta organización criminal ya desmantelada.

En este sentido, cuando le llegaron las autorizaciones el chiringuito financiero, llamado Madeira Club Investment (MIC), ya había sido clausurado. «Aproximadamente un año después, se obtuvo finalmente la licencia para intervenir en el edificio, pero para ese momento el MIC ya se encontraba cerrado. Lo anterior contrastaría con la supuesta red de 'profesionales de primer nivel' del MIC, que sabían 'donde están las buenas oportunidades', y que hacían un 'análisis y estudio exhaustivo de cada obra que proponen y saben qué baremo de rentabilidad se puede obtener en que tiempo'», detalla la UCO la propaganda que se hacían a sí mismos Portillo y sus socios para, presuntamente, embaucar a los incautos. En total, la trama recaudó 938.000 euros para, en teoría, hacerse con el edificio en cuestión, pero solo destinaron 465.000 a la compra del bloque.

La sociedad de Romillo operó durante un año y medio pese a las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en mayo y junio de 2023 hizo público que la red no estaba autorizada para realizar «actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva».