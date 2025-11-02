El rastro de Granada en los informes oficiales sobre trenes

Pablo Rodríguez Granada Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

La respuesta de Transparencia a las peticiones de información de IDEAL dirige a una serie de portales que pueden ser consultados por el público general. La información contenida en estas bases de datos, sin embargo, no permiten comprobar la situación exacta de Granada, un problema que en la mayoría de ocasiones ocurre porque las cifras registradas son generales y no provincializadas.

Solo a nivel nacional

Uno de esos portales es el de Renfe Data. Se trata de una página en la que el grupo ferroviario asegura que aporta detalle de los avisos en tiempo real y la información de estaciones y horarios. De los 67 paquetes de datos de los que constaba al cierre de esta edición, la mayor parte de ellos estaba centrada en los trenes de cercanías, un servicio del que Granada carece. De la provincia solo constan datos de Andaluces como una de las paradas incluidas en la relación de estación de la red. También están publicados los horarios de los servicios de Alta Velocidad. No hay datos relativos a incidencias ni usuarios.

Auditorías sin datos provinciales

Otra de las fuentes de información a las que dirige Transparencia son los informes de gestión anuales de Renfe. Son las auditorías de cuentas del grupo ferroviario e incluyen datos como los ingresos por servicios de media distancia y AVE, así como los eventos organizados por entidades vinculadas a la compañía, como el proyecto Mascota Grande o los de la misión Antoni Benaiges. Aunque el documento presenta datos como los ingresos por títulos de transporte de viajeros o la relación entre plazas y usuarios, la información no está provincializada, por lo que no se pueden inferir los datos exactos de Granada.

El último, en 2023

Los informes anuales del Observatorio del Ferrocarril son otra de las fuentes a las que remite el ministerio. El último, a día de hoy, es el relativo al ejercicio de 2023. Sobre Granada, el informe establece datos generales, como que la línea forma parte de los servicios de Media Distancia, aunque también datos concretos, como el número de viajeros en ambos sentidos de la ruta a lo largo de la última década o los pasajeros subidos y bajados por estaciones o ciudades o el tráfico medio de media distancia por ciudades. El estudio registra datos de interés, como el precio medio, los ingresos, los viajeros por kilómetro o los recorridos de los productos ferroviarios, pero no están provincializados. No hay registros de demoras e incidencias ni las causas que las provocan.

El anuario del ferrocarril también es apuntado por Transparencia. Este documento ubica las infraestructuras existentes en la provincia con rasgos generales y muestra datos como el tráfico de viajeros por estaciones, el tráfico de viajeros de larga distancia y AVE por ciudades, la demanda de transporte en las principales rutas (que son solo las que conectan con Madrid) o el tráfico de viajeros de media distancia por ciudades. Otros datos, como los ingresos, el recorrido medio por viajero, las plazas ofertadas por kilómetro o los viajeros por tren aparecen en registros generales, pero no están provincializados. Tampoco el porcentaje de ocupación o la velocidad media de los trenes. Las incidencias no están siquiera registradas.

Cifras generales de la red

El último de los portales a los que dirigen las resoluciones es el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el portal únicamente ofrece datos del número de pasajeros y del transporte de mercancías. Las cifras son generales de la red, no provincializadas. Aquí tampoco constan las incidencias de los convoyes.

En la ruta Madrid - Málaga

Aunque Transparencia no lo menciona en sus respuestas, sí hay otro portal en el que constan algunos de los datos solicitados por IDEAL. Se trata de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, más conocida como CNMC. Sus informes trimestrales ofrecen estadísticas de los principales ejes ferroviarios de la red. Granada, sin embargo, aparece incluida en la ruta Madrid-Málaga, por lo que no se puede comprobar con exactitud qué cifras corresponden a los servicios nazaríes y cuáles son de trayectos con origen o destino a la Costa del Sol.

