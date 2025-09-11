Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un corazón de velas junto a la Fuente de las Batallas simbolizó la esperanza frente al suicidio. A. Arenas

El rapero Annarce alza su voz contra el suicidio junto al Teléfono de la Esperanza

La Fuente de las Batallas acoge diversos actos en el Día Mundial contra el Suicidio, que se visibilizó ayer en 29 ciudades españolas

Antonio Arenas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:44

Con el eslogan 'Puedes elegir otro futuro' se desarrolló ayer el Día Mundial contra el Suicidio en 29 ciudades españolas, organizada por la oenegé del ... Teléfono de la Esperanza. En Granada se llevaron a cabo diferentes actos en el entorno de la Fuente de las Batallas. Sobre las doce de la mañana varios voluntarios, junto con el presidente, José Antonio Cerezo, montaron la mesa informativa con folletos y publicaciones que repartieron entre los viandantes a los que ofrecían al mismo tiempo información sobre la temática de la jornada, así como de las múltiples actividades que desarrollan a lo largo del año. Antes, en una ventana del consistorio granadino, habían colocado una pancarta que permaneció durante todo el día, con la leyenda 'Rompe tu silencio. 1 minuto compartido cambia una vida'. Por la noche, esta misma fachada se iluminó con luz naranja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  7. 7

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  8. 8

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El rapero Annarce alza su voz contra el suicidio junto al Teléfono de la Esperanza

El rapero Annarce alza su voz contra el suicidio junto al Teléfono de la Esperanza