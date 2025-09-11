El rapero Annarce alza su voz contra el suicidio junto al Teléfono de la Esperanza

Con el eslogan 'Puedes elegir otro futuro' se desarrolló ayer el Día Mundial contra el Suicidio en 29 ciudades españolas, organizada por la oenegé del ... Teléfono de la Esperanza. En Granada se llevaron a cabo diferentes actos en el entorno de la Fuente de las Batallas. Sobre las doce de la mañana varios voluntarios, junto con el presidente, José Antonio Cerezo, montaron la mesa informativa con folletos y publicaciones que repartieron entre los viandantes a los que ofrecían al mismo tiempo información sobre la temática de la jornada, así como de las múltiples actividades que desarrollan a lo largo del año. Antes, en una ventana del consistorio granadino, habían colocado una pancarta que permaneció durante todo el día, con la leyenda 'Rompe tu silencio. 1 minuto compartido cambia una vida'. Por la noche, esta misma fachada se iluminó con luz naranja.

Los actos centrales tuvieron lugar por la tarde con el estreno de una canción compuesta para la ocasión por el rapero Annarce, que se estrenó en sus redes sociales con el estribillo: «Cuando sientas que el tiempo ya no avanza/ ¡Queda esperanza, queda esperanza! / Si has sentido que los problemas te alcanzan / ¡Queda esperanza, queda esperanza! / Aunque creas que perdiste la confianza / ¡Queda esperanza, queda esperanza! / La vida siempre te devuelve la enseñanza/ ¡Queda esperanza, queda esperanza!».

Esta actuación en directo fue seguida por la lectura del manifiesto por parte de supervivientes de suicidio: Loli Ramírez, Marian Cabrera y Encarna García, junto con Raquel Paiz, presidenta en Granada de la Asociación Ubuntu de supervivientes de suicidio. En el escrito se recoge la importancia de estar atento a cualquier persona que tenga ideas suicidas porque está haciendo una demanda de ayuda, aunque sea sin palabras. También hay una parte reivindicativa, recogida en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio que está empezando a echar a andar, por lo que reclaman a las autoridades dediquen sus esfuerzos y presupuestos para que se traduzca en actividades de prevención.

El presidente explicó que «toda nuestra actividad del año entero es una prevención del suicidio, porque estamos trabajando herramientas de educación emocional, atendiendo a personas que viven alguna crisis que les supera, estamos día y noche escuchando a cualquier persona que necesita que alguien la escuche en sus problemas y crisis emocionales». Asimismo, comentó que desde hace cuatro años, han desarrollado la versión chat a través de una aplicación gratuita que se llama 'Conéctate Social', que cualquier persona, y, especialmente, adolescentes y jóvenes, la están utilizando para conectar con ellos. Además, apuntó que la campaña de este año gira en torno a la vida de Virginia Woolf, «que es cierto que se suicidó, pero que tiene una vida muy creativa, y nos planteamos qué hubiera sido de la vida de esta mujer si hubiera superado esa crisis emocional, si alguien la hubiera escuchado a fondo o la hubiera acompañado».

Igualmente se plantea después de superar esa crisis, que en muchas personas es lo que sucede , y hay que empezar a vivir con unas claves distintas. «Esa es nuestra esperanza, que con el acompañamiento nuestro se pueda descubrir otra nueva vida más allá de la que uno mismo cree que puede vivir», afirmó.