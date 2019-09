Un mar de ramos a los pies de la Virgen de las Angustias

Da igual en qué cae el quince de septiembre porque esa fecha está bien grabada en los corazones de muchísimas personas. Pero, si además cae en domingo, como ha ocurrido este año, la asistencia a la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias crece considerablemente. Un día para disfrutar en familia, sin prisas. La que nunca tienen las primeras de la fila. Alguien debería ir pensando en hacerles algún reconocimiento, porque son fijas. Cuestión de horas y horas de espera. Claro que, estar ante las puertas de la basílica tampoco es mal sitio. Allí saludé a Ascensión Pérez, que es argentina, y a Paquita Lechuga, que venían de Calicasas y Albolote, mientras que Amalia Hernández llegaba desde Valderrubio, en esta ocasión acompañada de su tía Antonia Hernández, que ha viajado desde Madrid para participar por primera vez.

Para que se hagan una idea de la respuesta popular, les cuento que yo llegué sobre las cinco y ya había una considerable cola de personas anónimas. Cuatro horas después, la cola daba la vuelta a la manzana casi cerrando el círculo. Eso sin contar la fila de los colectivos que tradicionalmente se presentan ante la Virgen que, a las seis en punto, se mostraba ante sus fieles y que, tras las palabras del arzobispo, empezó a recibir los ramos que, poco a poco, iban llenado los murales.

Vídeo. JAVIER MARTÍN

Mi amigo y gran guía turístico Miguel Campos iba dando paso, un año más, a los colectivos que, encabezados por los propios de la hermandad –horquilleros, palieros y hermanas cofrades– y las principales instituciones de todos los ámbitos, rindieron su culto. Allí estaban la Escolanía de la Virgen de las Angustias, donde saludé a Reyes Ruiz; o la Hospitalidad de Lourdes con el párroco, José Gabriel Martín, acompañándoles. A él y a otros muchos asistentes les había visto el sábado por la noche en los brillantes actos del doscientos aniversarios de la llegada de la Virgen de los Dolores a Maracena, de la que es patrona. Aprovecho para felicitar a la hermandad, personificada en su hermano mayor, Juan de Dios Pérez, por la bonita organización y por el cariño que transmitieron.

Lo pude comentar también con Ana María Luque, a la que volví a ver, en esta ocasión en la ofrenda, acompañando a su madre, Rosario Gallardo; con Angelita de la Higuera, que no se perdió el momento con el grupo de los Amigos de San Nicolás o –mira qué casualidad– con Nicolás Leyva.

Además del arzobispo, Javier Martínez, que recibía personalmente la gran mayoría de los ramos, saludé al párroco de la Basílica, Blas Gordo, que me presentó a Eudo Rivera, sacerdote nacido en Venezuela y que acaba de aterrizar en Granada.

Imposible contarles todas las caras, conocidas y no tanto, que me fui encontrando; así que me quedo con algunas anécdotas; por ejemplo, que el Patronato de la Alhambra hacía por primera vez su ofrenda. Me lo contaba su directora, Rocío Díaz, que también disfrutó viendo pasar al club Mascotario, con un gran grupo de peques montados en ponis, incluida su hija Inés. Detalles que no se perdió mi compañera Inma García Leyva.

Entre los momentos especiales de la tarde noche, está, sin duda, la petalada que se realiza desde un helicóptero de la Base Aérea de Armilla. En esta ocasión la hicieron José Carlos y David, como me contaban con orgullo sus padres, Pepe Quiles y Mercedes López. Hablando de la Base, pude saludar a la esposa del coronel jefe, María Luisa Poole, que encabezaba el grupo de Damas de Loreto que no faltaron a la cita, al igual que Los Volantones, con su presidente, Andrés Elizarri, y otros muchos buenos amigos.

Galería. JAVIER MARTÍN

Otras Damas, en este caso del Pilar también estaban presentes, como Pilar Asín, Ana Alférez, Rosario Ruiz, María Valenzuela, Pilar Díaz y Carmen Artés. No pudo asistir la presidenta, Marisol Asenjo –un saludo– pero sí estuvieron María López, Toñi Sánchez, Filo López, Patricia Sánchez, Alicia Jiménez, Aurora Serrano, Rosa Campos y Rosa Jiménez.

Muy cerca, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Mayte Araluce; y no faltó la familia Espigares Tovar; o Pepe Álvarez, de Las Tinajas con su mujer, Mari Carmen Caballero; Piedad Cardenete, recuperándose poco a poco, o Manuel García, que me contó su nueva aventura empresarial con la fábrica de quesos Granja Maravillas que ya superado su primera año de vida.

Momento precioso la intervención del Grupo Municipal de Bailes Regionales, con su directora, Consuelo Toledo, que llevaba a Manuel Martín de la mano. Con sus cuatro años es un miembro más, seguramente por todo lo que ha aprendido de sus padres, que también han formado parte del colectivo del que no me ha sido posible darles todos los nombres.

Sí les puedo contar que Noe y Antonio, dos miembros del Cuerpo de Bomberos, tuvieron el privilegio de subir en la grúa –no sé si es el nombre – para depositar el ramo en todo lo alto de la portada de la Basílica. Lo hicieron junto a Alba, que lleva diez años en Protección Civil. Hablé con ella cuando bajó, justo después de que la felicitara su jefe y amigo, César Puerta, y estaba feliz. No me extraña, porque yo, que viví ese momento hace ya una década, siempre lo llevaré en mi recuerdo más emocionado.

Hubo música a cargo de la Banda Municipal dirigida en esta ocasión por Ángel López Carreño –un saludo para Miguel Sánchez Ruzafa–; y hubo caballos, motos, bandas cofrades, y hasta solistas como Pepi Díaz. Todo era válido para engrandecer la jornada mientras cientos de personas aguantaban sin rechistar la espera. Incluidas empresas, como El Cortes Inglés, cuya ofrenda realizaron Esther Carretero, Esmeralda Sánchez, Sandra Fresneda, Rafi Cobo, Enrique Vallejo y Carlos Hernández.

Fue una espléndida jornada, en un mes dedicado a la patrona que estará en las calles en unos días. El que volverán a disfrutar Gerardo Sabador, María Dolores Martínez, Paqui Pallarés, Gerardo Aranda, Paco Rodríguez –que me recordaba que el próximo día veinte se celebra el memorial Manuel Cano, que alcanza ya su décima edición–; Francisco Salazar, antiguo hermano mayor; el actual, Luis Miguel López Guadalupe, o José María Rojas… y muchos más. Todo por Ella.