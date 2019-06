Rafael se esfuma de la calle Rafael Sánchez da una calada a su cigarrillo en la puerta del albergue municipal en el que vive / Alfredo Aguilar El mendigo ciego de plaza Einstein accede a mudarse a un albergue municipal a cambio de que le dejen fumar en la puerta PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Jueves, 6 junio 2019, 02:00

Rafael ha encontrado una nueva esquina en calle Varela. Sentado en una silla apura su cigarro, le da la última calada y lo arroja al suelo antes de entrar en el albergue municipal, con ayuda de sus compañeros de cuarto, para que las «monjitas» le den la cena. El mendigo y vecino más famoso de plaza Einstein con Martínez de la Rosa no se apaga más en su calle. El cajero en el que vivió durante cinco años está vacío. Los servicios de limpieza retiraron el jueves pasado el colchón y el campamento de cartón en el que desde hace seis meses aguardaba inmóvil y ciego.

El orín, la mugre y las moscas ya no molestan al hombre que hace una semana aceptó trasladarse a su nuevo refugio de forma provisional mientras se piensa si accede o no a que servicios sociales le consiga una plaza en una residencia de mayores. Rafael –empujado por sus amigos, la asociación Hermanicos de San José y la concejala en funciones Jemima Sánchez– consintió la mudanza sin tener que incapacitarlo con una condición indispensable: que le permitieran fumar en la puerta. Trato hecho, para disgusto del encargado de mantenimiento que recoge a diario las colillas.

Las costras negras no se le amontonan más entre los dedos de las manos. Sor Eladia se encarga personalmente de que el hombre cuide su higiene día tras día. Le toca la barbilla para decirle que hoy se ha librado del afeitado, aunque no por mucho tiempo. Rafael trata de esconder una sonrisa y le promete que mañana dejará que le rasuren la barba. Con 78 años es el niño mimado del centro. Se ha camelado a todo el personal y a los huéspedes del albergue, entre ellos a Pedro o 'San Pedro', como ironiza el propio aludido cada vez que el anciano le pide un favor o un paquete de tabaco. Sus compañeros y los auxiliares son los ojos del exvagabundo.

El personal y los huéspedes se turnan y le dan de comer. Su anterior dieta a base de café, magdalenas y tortilla de patatas que le llevaban Diego y Laudelino Álvarez Espín, los hermanos del bar que le cuidaban y pidieron su incapacitación, se ha ampliado «a la fuerza» por salud. «La sopa no me gusta mucho y el gazpacho está bueno. Me obligan a comérmelo todo antes de darme el yogur que es lo que más me gusta», dice Rafael.

La petición a fiscalía para que ingresara de forma involuntaria en una residencia no prosperó. El ministerio fiscal pidió al Ayuntamiento que se encargara con sus propios medios de hacerle el examen psiquiátrico al hombre, trámite que alargaría el proceso y que no satisface a los técnicos sociales que tendrían que someter de forma forzosa a Rafael a la prueba. Parece que los servicios sociales y los vecinos se han granjeado por fin la confianza del anciano. «Nos ha costado dos años llevarle a un centro. No pudimos hacerle examen psiquiátrico, pero ahora que está un poquito mejor puede que nos permita hacerle la prueba. Todas las entidades estamos pendientes de él para que esté a gusto», confiesa Jemima Sánchez, concejala en funciones.

«No es el mejor recurso para él por su alto nivel de dependencia. Tiene que irse voluntariamente a un centro para mayores». El albergue es mejor opción a estar en la calle, una vida que Rafael empezó a construir hace más de 10 años. En 2008 apareció en los circuitos de servicios sociales, pero su estado de deterioro ha avanzado en los últimos meses y «era vital» que abandonara Einstein.

Las cataratas le impiden ver y le mantenían postrado en el cajero desde hacía medio año, se hacía sus necesidades encima y sufría otros achaques comunes a su edad. Ahora se mueve con dificultad y con ayuda de un bastón.

Alegría de sus conocidos

Todos sus conocidos cruzan los dedos para que no decida abandonar la casa. Rafael es gentil y cabezota a partes iguales. Otras veces que ha accedido a ocupar una cama en el albergue ha vuelto a aparecer en su esquina de Einstein meses después. «Quizás me vaya a Armilla a una residencia. No sé lo que haré. Llevo pocos días y estoy contento. Comparto habitación en la planta baja con cuatro compañeros más. Escucho los partidos del Granada en la radio y espero la comida y la cena. Poco más», cuenta Rafael.

Su familia postiza del distrito Ronda no lo olvida. El anciano mantiene la inestimable amistad de los propietarios del bar y de Pepe, vecino de camino de Ronda y conocido en toda la ciudad por su afán de perseguir autobuses. Los hermanos Álvarez Espín llaman a diario a Rafael para saber cómo se encuentra. «Nos alegramos mucho de que por fin esté en un sitio bien atendido y no en las condiciones infrahumanas en las que malvivía. Temíamos que acabara como los mendigos que han fallecido este invierno y el verano puede ser muy caluroso», explica Laudelino, mientras sirve café a sus clientes. Los hermanos agradecen la ayuda prestada por servicios sociales y la asociación Hermanicos de San José para «salvar a Rafael».

Aunque no se conoce prácticamente nada de la vida de Rafael antes de que llegara al cajero, sus amigos han tratado de localizar a sus hijas con los pocos detalles que les contó sobre ellas. Los usuarios que frecuentan el bar aun preguntan por el paradero del mendigo que se solían encontrar de camino al trabajo cada mañana y el resto de los transeúntes también conjeturan sobre qué habrá sido de aquel hombre que ocupaba el cajero abandonado. Los viandantes se quejaban del hedor que desprendía y solían llamar a la Policía Local. Los que conocían al mendigo echan en falta su presencia, pero se alegran de este afortunado desenlace.