Rafa Lomana, ex concursante de Supervivientes y pistero en Sierra Nevada, da el salto a la política con Vox El socorrista alpino de la estación granadina seguirá los pasos de su hermana, Carmen Lomana A. O. Jueves, 28 marzo 2019, 11:17

Rafa Lomana, esquiador, socorrista alpino de primera clase en Sierra Nevada y ex concursante de 'Supervivientes 2014' da el salto a la política, siguiendo los pasos de su hermana Carmen, presentándose como candidato al Congreso de los Diputados, como cabeza de lista de Vox por Albacete.

El experto en nutrición y entrenador físico participó en la edición de 'Supervivientes' de 2014. Fue entonces cuando el hermano de Carmen Lomana se dio a conocer en los medios de comunicación. Un año más tarde, la colaboradora de televisión se presentó por la misma formación al Senado, como número dos por Madrid.

Ahora será su hermano Rafa quien formará parte de las listas de la formación de extrema derecha, de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Rafa sustituye, de esta forma, a Fernando Paz, quien renunció a la candidatura la pasada semana, al considerar que se había visto envuelto en una «cacería mediática», tras realizar desafortunadas declaraciones sobre la homosexualidad y tras ser acusado de negar el Holocausto nazi.

Rafa Lomana no estuvo exento de polémica durante su paso por 'Supervivientes 2014'. Su actitud frente a sus compañeros, con quienes protagonizó distintos enfrentamientos, le valió la expulsión de Cayo Paloma, permaneciendo solo en el palafito durante siete semanas. No obstante, Lomana consiguió quedar segundo finalista en el reality.

Además de su paso por 'Supervivientes', el cabeza de lista de Vox por Albacete estrenó en 2016 'Be the best Be Mad', un espacio televisivo en Be Mad, uno de los canales temáticos de Mediaset.