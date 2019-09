El antiguo Clínico ya no es el «Hospital Universitario San Cecilio» Los trabajadores de este edificio que ahora se usa como sede la Unidad de Cirugía de Alta Resolución aseguran que algunos pacientes siguen yendo allí tras los cambios en lugar de al nuevo centro SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Viernes, 20 septiembre 2019, 14:17

«Con tanto cambio de hospital como hemos tenido en Granada, todavía cuesta saber bien dónde está cada cosa». José Luis y Elisa salían esta mañana del antiguo Clínico mirando extrañados el cartel en el que tradicionalmente ha puesto «Hospital Clínico San Cecilio». Estaba blanco impoluto, no quedaba ni una letra.Y es que, durante la mañana de ayer, unos operarios se emplearon a fondo para quitar estas palabras del cartelón que preside la entrada del complejo. «Ya no se llama así, así que no tenía sentido que estuviera ahí puesto», indicaba esta mañana una trabajadora de este centro en el que, en la actualidad, se han reagrupado las unidades relacionadas con Dermatología y se ha convertido en la sede la Unidad de Cirugía de Alta Resolución (UCAR).

Tal y como contó la empleada, desde el cambio del centro, es común que los usuarios se acerquen al lugar en busca del Hospital Clínico, que ya fue trasladado de allí. «Afortunadamente, cada vez pasa menos. Pero al principio era un constante y aún queda gente que sigue viniendo pensando que sigue siendo el Clínico y les tienes que mandar a otro centro», señaló la profesional.

A pesar de haber perdido el nombre en su cartel, la parte frontal del edificio sigue estando presidido por un cartel de grandes dimensiones en el que se expresa que allí se encuentra el «Hospital Universitario San Cecilio«.

Esta actuación, tal y como explicaron a IDEAL fuentes del SAS, está enmarcada dentro de unas labores de mantenimiento y limpieza del centro hospitalario que incluyen también la poda de árboles y la instalación de una barrera mecánica para el control del paso de los vehículos.

«La verdad es que no me había dado cuenta de que habían quitado las letras hasta ahora, pero es curioso. Yo más de una vez me he confundido porque aún sigue habiendo un poco de lío con los hospitales, pero ya he aprendido por fin y voy directa», aseguró a la salida del antiguo Cínico Victoria, una paciente. Lo mismo que le pasó a Juan, a quien el cambio de consultas de un centro a otro le ha hecho ir en varias ocasiones de punta a punta de la capital hasta dar con el hospital adecuado: «Hay que tener mucho cuidado porque no te dicen nada y te acabas perdiendo». Para Irene, fue una sorpresa que le dieran cita para el antiguo San Cecilio, porque «nosotros ya pensábamos que no había nada aquí».