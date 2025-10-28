Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de la promoción, profesores y el decano de Ciencias Políticas, en la escalera de la facultad. A. Arenas

La quinta promoción de Ciencias Políticas y Sociología celebra su primer cuarto de siglo

Más de 60 antiguos alumnos y una docena de profesores conmemoran el 25º aniversario en la facultad, en un acto con presencia del decano

Antonio Arenas

Antonio Arenas

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:44

Comenta

Tres meses de llamadas, mensajes de Whatsapp y correos electrónicos, por fin, el pasado viernes se materializaba el reencuentro de la promoción 1995-2000 de ... Ciencias Políticas y Sociología. Gestiones llevadas a cabo, principalmente, por Ángel Cazorla, Belén Rodríguez, Carmen Pilar Carabaño y Luis Ayuso que consiguieron reunir a más de 60 compañeros y una decena de sus entonces profesores. Unos procedían de sus actuales lugares de residencia en Canarias, Mallorca, Ceuta, Madrid y otros de diversos rincones de Andalucía que durante unas horas volvieron a recordar momentos vividos hace un cuarto de siglo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  6. 6 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  7. 7 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión
  10. 10 Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La quinta promoción de Ciencias Políticas y Sociología celebra su primer cuarto de siglo

La quinta promoción de Ciencias Políticas y Sociología celebra su primer cuarto de siglo