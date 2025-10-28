La quinta promoción de Ciencias Políticas y Sociología celebra su primer cuarto de siglo

Tres meses de llamadas, mensajes de Whatsapp y correos electrónicos, por fin, el pasado viernes se materializaba el reencuentro de la promoción 1995-2000 de ... Ciencias Políticas y Sociología. Gestiones llevadas a cabo, principalmente, por Ángel Cazorla, Belén Rodríguez, Carmen Pilar Carabaño y Luis Ayuso que consiguieron reunir a más de 60 compañeros y una decena de sus entonces profesores. Unos procedían de sus actuales lugares de residencia en Canarias, Mallorca, Ceuta, Madrid y otros de diversos rincones de Andalucía que durante unas horas volvieron a recordar momentos vividos hace un cuarto de siglo.

Todo comenzó con un acto oficial en su Facultad de la calle Rector López Argüeta que estuvo presidido por el actual decano, Santiago Delgado, y los directores de los departamentos de Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología, Juan Montabes y Rosario de la Torre. También hubo la proyección de un montaje audiovisual de imágenes de aquella época y la intervención de los entonces estudiantes Marina López, Marcos Bote, 'Nani' Paublete y Rafael Vázquez.

En torno a las 13 horas, los otrora estudiantes y profesores, se fueron concentrando a las puertas de su Facultad para fundirse en cariñosos saludos. No en vano, el azar les unió durante un lustro para compartir primeras experiencias y estudiar una carrera que cuando la nombraban les respondían con: '¿Y eso para que sirve?' La respuesta la dio Nani –la que se presentaba a los exámenes con una foto carnet de su padre– quien de forma simpática solía responder que «para entender lo que decía el telediario».

Con antelación el decano, que se estrenaba en un acto de estas características y pidió un fuerte aplauso para el filósofo Tomás Moreno, presente en la sala, que había felicitado a estos alumnos de la quinta promoción de esta facultad a la que vinieron a estudiar y no a hacer amigos pero que, a la vista de los asistentes, «lo cierto es que los hicieron», resaltando que «la amistad es ese bien precioso que une, vincula y facilita el encuentro más o menos duradero».

Después intervino el profesor Juan Montabes, que confesó haber realizado un «ejercicio de reconocimiento retrospectivo» a partir de la orla de esta promoción. Seguidamente lo hizo la profesora Rosario de la Torre, quien también tuvo piropos para los presentes al decirles que «habéis mejorado».