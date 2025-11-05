Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Magdalena besa a su hijo Antoñito, atendido a diario en la Hospitalaria Fundación Purísima Concepción. Pepe Marín
Día Internacional de las Personas Cuidadoras

«Quiero estar juntitos hasta que falte uno de los dos»

Rinde homenaje a personas como Magdalena, que cuida de su retoño, Antoñito, con un 89% de discapacidad, desde hace casi cuatro décadas

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

La culpa fue del Cha Cha ChatGPT. Magdalena, de 64 años y vecina de Granada, siente el manto de la soledad. Con formación universitaria, viuda ... de su compañero de vida, separada del padre de su hijo, Antoñito, una persona con el 89%de discapacidad intelectual, sigue con hambre de aprender. Busca información para poder atender mejor a su vástago y la Inteligencia Artificial le da una pista:la Fundación ''la Caixa».

