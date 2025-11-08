Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El vuelo sin hora a Madrid

La Mesa del Aeropuerto se reúne esta semana. Lo hizo por primeravez en febrero de 2014; tiempo para evaluar si la estrategia ha sido suficiente. Los empresarios pedirán explicaciones sobre el primer avión de la mañana a la capital. Los horarios son un sinsentido

Granada

Participo el lunes en el homenaje que organizamos junto a Cajamar a las sagas empresariales granadinas. En contra de lo que diría 'el Padrino', no ... son los negocios, es la familia. Joaquín Romero, vicepresidente de Herogra y seguidor de esta libreta –unas semanas con más agrado que otras, como es normal– cuenta que si su padre los sorprendía jugando al Monopoly mientras hipotecaban la Castellana limpiaba el tablero del enojo. La palabra hipoteca la asociaba a un momento de crisis; lo último que podía hacer una empresa o una familia para intentar salvar los muebles.

