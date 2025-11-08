El vuelo sin hora a Madrid

Participo el lunes en el homenaje que organizamos junto a Cajamar a las sagas empresariales granadinas. En contra de lo que diría 'el Padrino', no ... son los negocios, es la familia. Joaquín Romero, vicepresidente de Herogra y seguidor de esta libreta –unas semanas con más agrado que otras, como es normal– cuenta que si su padre los sorprendía jugando al Monopoly mientras hipotecaban la Castellana limpiaba el tablero del enojo. La palabra hipoteca la asociaba a un momento de crisis; lo último que podía hacer una empresa o una familia para intentar salvar los muebles.

Granada arrastra desde hace décadas sus hipotecas como metáforas de hormigón, sin sacudirlas del tablero. Y mientras perdamos el tiempo entre lamentos y agravios, siempre habrá otro territorio al que interese que soportemos la carga. A veces, es frustrante ejercer de incordio. Luce más ser barniz que aporte brillo a las miserias. Pero las verdaderas voces críticas nunca se quedan afónicas. Será por vicio.

Lo comento con Joaquín Rubio, gerente de Cámara Granada. ¿Qué reacciones ha habido tras el discurso de Gerardo Cuerva? Nada. Tocamos las trompetas de Jericó pero nadie grita; así les caiga encima la muralla. Quienes no se dan por aludidos son los que eluden sus culpas.

PREGUNTAS SOBRE LA MESA

El próximo martes se reúne la Mesa del Aeropuerto. El presidente de Diputación solicitó la convocatoria el 24 de enero. Meses después, Francisco Rodríguez se descolgó con aquella advertencia –en realidad imposible– a su homólogo de Jaén, Paco Reyes, de quitarle el nombre de la provincia vecina al aeródromo si no aportaba dinero para captar nuevos vuelos. Fue un aspaviento que sirvió para mover las ramas.

Hablo con los empresarios sobre los horarios de los trenes, tras publicar esta semana –ante la falta de respuesta del Portal de la Transparencia– nuestros propios datos. Los periodistas, lo decía Antonio Ramos Espejo, tenemos que ser los notarios de la actualidad. Ver, tomar notas, y contarlo. El 40% de los servicios sufren retrasos. ¿Muchos o pocos? El 40%. Aunque esta sociedad y su clase política apostatan a ratos de las cifras y las evidencias.

Los empresarios me hablan del primer avión de la mañana para conectar con Madrid. Nadie les explica por qué parte a una hora distinta cada día. Así es imposible planificar nada. Mucho menos, un negocio.

Reviso la programación de Aena y confirmo el aparente dislate. Solo los lunes y martes aparece el vuelo de las 06.30 de la mañana. El resto de días, la primera conexión con la capital varía entre las 13.55, 09.55, 13.40… sin ni siquiera una secuencia fija.

La clave está en los 'slots'. Todas las palabras que no se entienden resultan sospechosas. Son los permisos asignados a las compañías para despegar o aterrizar en un aeropuerto en una hora determinada. ¿Tiene la exclusiva de las seis y media de la mañana Iberia? ¿Por qué no opera, al menos, de lunes a viernes? ¿Podría usar esa franja otra aerolínea? ¿No hay ninguna autorizada? Elevar estas preguntas al Portal de Transparencia no sirve de nada. Pero, si no quiere ser un paripé absurdo, la Mesa del Aeropuerto del próximo martes debería planteárselas. Ya no digo responderlas.

MEDIOS CLÁSICOS

Anoto en la libreta la frase de Fermín Bocos en el Aula de Cultura de IDEAL con la Fundación Unicaja. «Nos estamos volviendo tan cómodos que estamos perdiendo el placer de descubrir cosas». El periodismo se construye con dudas, curiosidad y certezas.

Charlo con Pepa Bueno en el congreso que organiza el compinche Javier F. Barrera. Debatimos sobre la credibilidad de los medios. El simple enunciado ya implica ponernos bajo sospecha. Renunciamos a la verdad, porque en los tiempos que corren la verdad ha quedado para la propaganda. Solo los discursos políticos se sustentan bajo la prepotencia de la razón y la realidad únicas.

Para el periodismo quedan la contradicción, la provocación, los hechos camaleónicos que se escurren de las manos. «Nos queda el cómo y el porqué», apunta Pepa. «Es la exclusividad más cara y la que trae más problemas». Lo que Umbral llamaba escribir sobre el envés de las hojas. Esa es la parte que nos interesa. La barra del bar que seguirá abierta para trasnochar en la cara oculta de la luna.

Salimos a los jardines del Cuarto Real con Andrés Neuman. Es aún pronto para beber cerveza. Pido una Alhambra roja. Andrés, agua. Por eso él es escritor y yo me quedé en periodista. Además, tiene la habilidad de contar al vuelo la amplitud de los versos; aunque en una ocasión intentó imputarme un dodecasílabo cuando el ripio tenía once sílabas redondas. Andrés nos corrige: «No habléis de medios tradicionales. Son medios clásicos». Porque lo tradicional suena a viejuno mientras lo clásico permanece y dialoga con lo moderno.

Pues eso: IDEAL es un medio clásico.

Por acabar la libreta con un endecasíbalo. Con sinalefa tramposa, pero de once.