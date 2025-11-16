Un viaje a 'Tierra bendita' y otro en tren

El miércoles viajo a Madrid. Sospecho que Renfe revisa mis billetes para depararme siempre un recorrido repleto de imprevistos, retrasos y otros parabienes. Hasta tiene ... el detalle de sentarme al lado al joven más corpulento, que me lleva todo el recorrido con la cara pegada al lateral del vagón. No puedo evitar fisgar en su móvil, donde consume vídeos de Venezuela. Ahora, un tutorial sobre un 'plan de fuga'. Me vendría bien. Compruebo al bajarme en Atocha si llevo impresa en la cara la pegatina de la ventana de emergencia.

«Vamos a tener que esperar diez minutitos», avisa uno de los vigilantes de seguridad en la estación de Andaluces antes de la partida. «Pero hemos salido todos ganando, porque ya sabemos cuál es la hora de verdad», ironiza. Esto era la malafollá. Ofrece a una mujer mayor de la cola que se siente. Renfe debería pagar a este vigilante un sobresueldo por calmarle los ánimos de sus desaguisados.

Escucho mientras tanto la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, donde anuncia que exigirá a las comunidades que den al ministerio todos los datos de sanidad y dependencia. Me acuerdo que el Portal de Transparencia del Gobierno niega los cifras sobre los trenes de Granada.

«No me quejo, cuando elijo el tren es porque no tengo prisa. Pero muchas veces no depende de las prisas sino del bolsillo», comenta un pasajero con acento argentino. El tono de un argentino lamentándose parece el de un español satisfecho.

Paradita en Loja. Doble en Antequera. Con calma en Córdoba, donde una azafata indica a unos ingleses que se bajen por otro vagón porque las puertas del cuatro están estropeadas.

Din, don, din: «Señores pasajeros, por una incidencia técnica circulamos con una demora de 45 minutos aproximadamente». No va mal, un compinche me escribe para contarme que el tren de las 6.25 de la mañana se ha pospuesto una hora.

A la vuelta, el retraso será de 17 minutos por «problemas de señales de Adif». Reconozco la originalidad para esgrimir siempre un motivo que no había escuchado antes. A la espera del día que se retrase por la junta de la trócola. Temo que los pasajeros tengan hambre y empiecen a chascar plásticos y envoltorios. Prefiero arañar cristales. Han puesto el aire acondicionado. Alguien lo pediría en julio.

Asoma Atocha en lontananza. Como desplacen todavía más la parada del tren de Granada pronto habrá que tomar un cercanías hasta la estación.

Al final, fueron solo 34 minutos. Leo al bajarme el letrero en el reposacabezas del asiento: «Si eres de MÁS Renfe has ahorrado este viaje».

Tiempo, no, desde luego.

GRANADA, TIERRA BENDITA

El viernes acudo a la Chumbera, donde Toñi Moreno dedica su programa 'Hoy en día' al flamenco. No sé si valgo más como cantaor que como opinador. Como tertuliano doy el cante. De fondo se despereza la Alhambra entre nubes, en esa posición que solo se aprecia desde el Sacromonte; camina por delante de nosotros y nos da la espalda. A Mariquilla la acaban de infiltrar para calmar ese dolor con mal bajío. Lleva 37 inyecciones. En la silla de anea, con el pelo recogido en un rodete, Mariquilla baila sentada, sin mover ni los pies ni los brazos. Porque tiene hechura flamenca y taconea con la mirada fija. Curro Albaicín interpreta el romance de la 'Pena negra'; que Curro lo recitó para que lo escribiera García Lorca. Termino tocando las palmas para Agustín Barajas. Por suerte, no se guía por mi compás.

Por la tarde acudo al teatro Alhambra, donde Patricia Guerrero y su Ballet Flamenco de Andalucía traen 'Tierra Bendita'. A dos metros del tablao, a ras de suelo, se percibe el taconeo de la respiración. David Chupete, paisano de Osuna, canta y baila por castañuelas. Los doce tiempos de la bulería son un parpadeo. Eduardo Leal por tientos parece Mario Maya. Patricia entra al escenario de rojo, meciendo volantes como olas. Y recita a Benítez Carrasco. Se baila por seguiriya en el tablao de la gloria. «Has bajado un trocito del cielo de Andalucía a la tierra», le escribo.

El flamenco será patrimonio de la humanidad. Pero, sobre todo, es muy nuestro.