Ilustración: M. Romero y R. Márquez
La libreta del director

El tren de Tezanos

Sin números exactos del Portal de Transparencia, nos despachan con un porcentaje. Pero IDEAL tiene los datos y los publicará el lunes. No son ni buenos ni malos; simplemente, los datos. No es una crítica a la gestión del Gobierno; simplemente, la necesidad de reivindicarse como ciudadanos ante el muro de la administración

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38

Fue el ministro Óscar Puente quien puso cifras exactas a la puntualidad de los trenes en sendas comparecencias en las cámaras parlamentarias en las postrimerías ... del verano. Según dijo, el 68,2% de los 71.062 viajes realizados hasta entonces llegaron en hora y solo 5.992 servicios tuvieron un retraso de entre 15 y 30 minutos. Preguntados a través del Portal de la Transparencia en reiteradas ocasiones por la cifra concreta de Granada, Renfe y el ministerio justifican, poco menos, que extraer el dato sería como colapsar el Gobierno. Resulta llamativo que si ya se conoce el origen y destino de los 5.992 trenes con demora –ni uno más ni uno menos– se tenga en cambio un desconocimiento supino de cuántos de ellos pasaron por la estación de Andaluces. Salvo que el 68,2% sea una estadística extraída de una encuesta de Tezanos.

