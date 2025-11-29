Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La libreta del director

Pulseras, cribados y 'piñata'

Semana con nuevos fallos en los dispositivos antimaltratadores, con los mensajes encriptados en el caso Mascarilla de Almería y pendiente de las resoluciones judiciales de los cribados de mama

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:51

Las pulseras antimaltrato –admite el Gobierno– sufren fallos puntuales. Puntualmente, casi todos los días. La ministra Ana Redondo advirtió recientemente en el Congreso que actuará ... judicialmente contra aquellos que difundan el «bulo» de que son abalorios encargados por AliExpress. No conozco la trazabilidad de las pulseras y ya acumulo suficientes burofaxes del preso preventivo Ábalos, pero sí confirmo que algún dispositivo –por usar un símil más castizo– falla más que una escopetilla de caña. El mismo problema que desde hace más de un año han denunciado fiscales, jueces, abogados y miembros de los Cuerpos de Seguridad; al margen de las víctimas.

