Pulseras, cribados y 'piñata'

Las pulseras antimaltrato –admite el Gobierno– sufren fallos puntuales. Puntualmente, casi todos los días. La ministra Ana Redondo advirtió recientemente en el Congreso que actuará ... judicialmente contra aquellos que difundan el «bulo» de que son abalorios encargados por AliExpress. No conozco la trazabilidad de las pulseras y ya acumulo suficientes burofaxes del preso preventivo Ábalos, pero sí confirmo que algún dispositivo –por usar un símil más castizo– falla más que una escopetilla de caña. El mismo problema que desde hace más de un año han denunciado fiscales, jueces, abogados y miembros de los Cuerpos de Seguridad; al margen de las víctimas.

Así figuraba en la página 619 de la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Aquel documento, presentado el 5 de septiembre, desvelaba que cuatro fiscalías provinciales –entre ellas la de Granada– advirtieron de los problemas por falta de cobertura y otras vicisitudes que, a la postre, habían derivado hasta en sobreseimientos de causas. Quince días después –tras estallar la polémica–, la misma Fiscalía General del Estado negó lo escrito en su propia memoria; lo cual confirma que nadie –al menos, con comprensión lectora– la leyó previamente por allí arriba.

Alvaro García Ortíz –el fiscal condenado y cesado, en este orden– se enmendó a sí mismo en una inusitada nota de prensa en sintonía con el discurso político sostenido por el Gobierno durante aquellas horas. Lo redujo todo a «problemas puntuales» –igual que, en adelante, la ministra Redondo– y matizó que, en todo caso, los sobreseimientos provisionales se reabrieron tras recuperar los datos.

El condescendiente escrito estaba firmado por el gabinete de Comunicación de la Fiscalía General del Estado. Su directora, la periodista Mar Hedó, declaró en el reciente juicio contra García Ortiz que aquella otra polémica nota contra el novio de Ayuso la escribió al dictado del todavía fiscal general. Se puede presuponer quién inspiró la de las pulseras.

La primera crisis de los dispositivos antimaltrato, la de septiembre, se cerró en falso; con la efervescencia con la que se diluyen los problemas en el cuadrilátero político. También es verdad que faltó concreción en la crítica. Es un recurso efectista –pero irresponsable– ponerlo todo bajo sospecha sin sostenerlo en datos contrastables. Si hablaron de absoluciones y fallos, debieron cuantificarlos. Y esto vale igual para una memoria de la fiscalía que para los cribados indefinidos que denuncia Amama. Hay que soportar las acusaciones que se hacen ante la opinión pública. Esas afirmaciones tan gratuitas e insustanciales nunca las podría publicar, por ejemplo, en su propia voz un periodista; cosa distinta es un predicador de redes sociales o un agitador. El derecho a la crítica política no puede enmascarar la mentira.

Continuaba aquella nota de autoenmienda de la Fiscalía: «Queremos recordar también que la memoria de 2025 recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia». Fue una versión política, porque tenía mayor empeño en tapar un error de gestión que en perseguirlo y destaparlo como Ministerio Público.

Las pulseras siguieron fallando –según las actas de las comisiones de violencia de género y algunas audiencias provinciales–. El 11 de noviembre volvieron a colapsar y el ministerio lo asumió. Aunque de nuevo lo redujo a una cuestión 'puntual' ya resuelta y que, para nada, puso en riesgo a las víctimas. La ministra Ana Redondo estuvo en Granada horas después del último bloqueo oficial y relativizó el problema. Preguntada por una redactora –joven– de IDEAL, le respondió de forma maternalista: «Es que no está informada, querida».

Y eso hicimos. Convivimos durante horas con una maltratada hasta grabar en directo un fallo de cobertura de la pulsera cuando el supuesto acosador estaba a 75 metros.

La futura fiscal general del Estado, Teresa Peramato, es especialista en la lucha contra la violencia machista. Aquí tiene un buen asunto para marcar de inicio su independencia política. Con pulseras pero sin ataduras.

Nos hemos informado; querida ministra.

NO HAY TRAMA DE CRIBADOS

Si los trastornos de la sanidad pública se solucionaran solo con dinero, bastaría con plantear a los ciudadanos de dónde se recorta o cuánto se suben los impuestos para aumentar el presupuesto. Bien saben todos los que hacen politiqueo con la sanidad –o lo han hecho en el pasado– que el asunto de fondo es mayor.

La crisis de los cribados provocó la primera contestación social de impacto en la calle contra un gobierno de Juanma Moreno. Y tendrá que actuar con diligencia –en poco tiempo– para que la respuesta no tenga un coste electoral. Hay un problema, pero hay que dimensionar el escándalo. En las próximas semanas se verá el recorrido de cuantas denuncias se han presentado. Y puede que se resuelva –es una posibilidad– que no hubo ni trama, ni aforados implicados, ni un delito de escala. Que todo quede resituado en las posibles reclamaciones patrimoniales que se presenten. ¿Eso maquillaría el problema? Ni mucho menos. Pero lo sitúa en su sitio.

DIENTES, DIENTES... ES LO QUE NOS JODE

Arranco la semana en Almería. No recuerdo cuándo fue la última vez que crucé la A-7 sin cortes ni conos. La monovía del Mediterráneo.

El expresidente de Diputación, Javier Aureliano García, tenía un grupo de Whatsapp junto Fernando Giménez –ese vicepresidente aparentemente timorato vinculado a movimientos religiosos, que diría Juanma Moreno– y Óscar Liria; el primero en caer en el caso Mascarillas en junio de 2021, con quien se iba de viaje a Madrid o Ibiza –en las islas, como se sabe, hay muchos asuntos que atañen a la Diputación de Almería– sin que la UCO haya averiguado de dónde salía el dinero. Con todos los supuestos que hay que añadir a un sumario.

Ni por asomo se les pasó por la cabeza que las conversaciones de aquel grupo de Whatsapp fuesen a terminar intervenidas por la Guardia Civil. De haberlo intuido, supongo que no lo habrían bautizado como 'Naranjito'.

Allí utilizaban supuestamente un mensaje en clave para hablar de las comisiones. Me dicen fuentes de la investigación que esto va más allá de las mascarillas. «Necesito empastarme dos o tres muelas. Sácame cita para el dentista la semana que viene, que estoy que no puedo comer». «Te vas a poder cambiar la piñata entera», le decían al expresidente de la Diputación. Bien es cierto que Javier Aureliano podría encargar una pericial de su dentadura como atenuante.

Contratos, dientes y muelas. Hablaban de 'mordidas'. No lo supimos ver. Qué bien traído.

«Dientes, dientes, que es lo que les jode», gritaba 'la Pantoja'.

LEY DE VIVIENDA, EL MARTES

El Parlamento de Andalucía abordará el martes el debate definitivo de la Ley de Vivienda; la primera que aprobará una comunidad autónoma después de la norma estatal. Aligerar trámites y poner suelo a disposición de los ayuntamientos para bajar el precio de los pisos. Es una forma de afrontar el problema. Hay otras; pero el problema es el mismo.

El PP tiene garantizada la aprobación con la mayoría absoluta. Sin embargo, se han incorporado enmiendas y otras se debatirán y votarán en el mismo pleno. La consejera Rocío Díaz se ha reunido con los grupos de la oposición en las últimas semanas. Salvo con uno que no ha querido participar de este intercambio de opiniones. El PSOE.

LAS CINCO CULTURAS

El jueves converso con David Jiménez Blanco y Pilar Aranda, comisarios de la Capitalidad Cultural. «Por una hora parecía que no estábamos en Granada», me dice uno de los presentes. Hablamos de transformación, optimismo, consenso… Anoto la frase de David Jiménez Blanco: «Los entusiastas pueden triunfar o fracasar. Los que no tienen entusiasmo fracasan siempre». Es una cuestión de autoestima; algo de lo que a menudo ha carecido Granada en el pasado reciente. Saber que muchos de los referentes culturales del moments están en esta tierra, trabajan aquí y, además, no tienen intención de mudarse a ninguna parte. Pilar habla de asumir las carencias; pero no para chapotear en ellas como patos, sino para superarlas. Y apunto la reflexión de David: no somos la ciudad de las tres culturas –judía, mora y cristiana–. Tenemos cuatro: los gitanos. Pilar añade: «Son cinco. Los estudiantes erasmus de la Universidad».

La candidatura ha conseguido el consenso. No ya un consenso político –que siempre es un paripé interesado–. Sino el respaldo social. Y cuando esto se produce, los políticos no tienen más remedios que ir detrás para intentar situarse al frente. Los que estuvieron el jueves en el encuentro con un centenar de artistas granadinos y aquellos que no acudieron. Porque todo lo ven desde el cortoplacismo partidista.