La libreta del director

Mordidas de todos los colores

Se cierra una semana de escándalos y casos de supuesta corrupción política. Normal que el ciudadano se pregunte cómo tanta mamandurria puede pasar desapercibida | Y, en Granada, cambios en Diputación y ruido de mociones de censura

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:54

El 15 de junio de 2021 los agentes de la UCO entraron a las siete y veinte de la mañana en el domicilio del entonces ... vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Tres horas después, su primo sale de la casa de los padres de Óscar y sube a un Mercedes ML. Los agentes están apostados en la puerta y les llama la atención. Detienen el vehículo y lo conminan a abrir una bolsa negra con cremallera. Nadie escondería nada que quisiera que pasase desapercibido en una bolsa negra con cremallera. Dentro había 119.950 euros. En uno de los bolsillos, el primo llevaba otros 995 para los gastos diarios. No era tan 'primo'. En el mismo coche se encontraba el alcalde de Fines, un pueblo de apenas dos mil habitantes. Rodrigo Sánchez –tío del exvicepresidente de Diputación y padre del primo de la bolsa– dijo que no sabía nada de los billetes y quedó en libertad. Para que después hablen de la falta de credibilidad de los políticos. Al PP no le resultaría tan extraña esa ingenuidad del regidor; ni tampoco que, en los registros de aquel día, en el entorno de Óscar Liria se incautaran 178.000 euros. Así que Rodrigo Sánchez volvió a ser el candidato en las municipales de 2023. Y ganó por sexta vez. Este martes acabó detenido y, el viernes, en libertad con cargos.

