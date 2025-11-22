Mordidas de todos los colores

El 15 de junio de 2021 los agentes de la UCO entraron a las siete y veinte de la mañana en el domicilio del entonces ... vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Tres horas después, su primo sale de la casa de los padres de Óscar y sube a un Mercedes ML. Los agentes están apostados en la puerta y les llama la atención. Detienen el vehículo y lo conminan a abrir una bolsa negra con cremallera. Nadie escondería nada que quisiera que pasase desapercibido en una bolsa negra con cremallera. Dentro había 119.950 euros. En uno de los bolsillos, el primo llevaba otros 995 para los gastos diarios. No era tan 'primo'. En el mismo coche se encontraba el alcalde de Fines, un pueblo de apenas dos mil habitantes. Rodrigo Sánchez –tío del exvicepresidente de Diputación y padre del primo de la bolsa– dijo que no sabía nada de los billetes y quedó en libertad. Para que después hablen de la falta de credibilidad de los políticos. Al PP no le resultaría tan extraña esa ingenuidad del regidor; ni tampoco que, en los registros de aquel día, en el entorno de Óscar Liria se incautaran 178.000 euros. Así que Rodrigo Sánchez volvió a ser el candidato en las municipales de 2023. Y ganó por sexta vez. Este martes acabó detenido y, el viernes, en libertad con cargos.

Cambio de pantalla. Santos Cerdán disponía –supuestamente– de una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar, de la que –también presuntamente– era el propietario al 45% pese a que no lo declaró mientras fue número dos del PSOE. El 20 de diciembre de 2021 cargó una primera cuenta a la tarjeta. Y le cogió gusto. Hasta 49 recibos en dos años (7.470 euros) en el restaurante ubicado a 170 metros de su piso en Madrid. Para desplazamientos más largos ya estaba Suiza. Lo mismo pagaba en bares, restaurantes y repostajes en gasolineras en Ibiza, que 15 euros por unas cañas en Pisco Tapas en Sevilla; un bar donde sirven comida fusión entre japonesa y peruana. Uno imagina a Santos engullir un tiradito nikkei y empatiza. Así hasta que dejó de usar la tarjeta el 19 de febrero de 2024; justo un día antes –casualidades– de que detuvieran al exasesor y exportero de prostíbulo Koldo García. La mujer de Santos Cerdán también tiró con asiduidad del 'plástico' y –según el matrimonio benefactor– la conocían todas las vendedoras del Corte Inglés. Santos y 'la Paqui' no se cortaban un pelo. «Restaurantes, fin de semana sí y otro también», resumen los whatsapps interceptados. «De lo bueno, lo mejor». Podía ser 'santo', pero no tonto. Sin embargo, en el PSOE pensaban que su número dos llevaba una vida 'monacal'. Hasta que, también el pasado martes, la UCO desveló algunos de los motivos por los que Santos Cerdán ha estado 142 días en prisión preventiva.

Cualquier ciudadano que siguiera la actualidad de este martes –a un lado y a otro– se sentiría hastiado de la política; como si todos fueran iguales sin aparentar ser lo mismo. Mordidas de todos los colores. Y estas posiciones –que tampoco son justas– conducen a la polarización y denigran a los buenos servidores públicos.

Hace tiempo –mucho antes de destaparse estos enjuagues– alguien dentro del PSOE que maneja encuestas de las que no trascienden –que son las que más aciertan– me apuntó que tenían sondeos en Moncloa que daban a Vox como primera fuerza en alguna provincia andaluza. Precisamente, en Almería.

Esta semana, esa posibilidad me la ha comentado gente del PP. ¿Improbable? No imposible.

EL NUEVO 'VICE'

La crisis en la Diputación almeriense salta cuando el PP empezaba a sobreponerse a la polémica por los cribados del cáncer de mama. Hasta que el jueves se anticipó la condena del fiscal general y equilibró de nuevo las vergüenzas. Esta semana ha dejado su cargo en Diputación y en el Ayuntamiento de Motril Nicolás Navarro para tomar posesión como viceconsejero de Sanidad. De él se puede contar que ha compaginado en los últimos tiempos su labor pública –al 75%– con el servicio en un hospital privado. Pero para que la afirmación sea completa también hay que recordar que es médico especialista en excedencia en el Hospital Universitario de Poniente en El Ejido; donde ejerció muchos años y lo compatibilizó con su tarea en el Ayuntamiento de Motril. Una pregunta: ¿cuántos sabrían decir la formación y oficio de los anteriores viceconsejeros?

¿MOCIÓN DE CENSURA?

Dejaré escrito algún cotilleo en esta libreta, por aportar un rumor de los que me pasa mi compinche María Angustias de la Calle.

Las únicas elecciones cuyas fechas se conocen a ciencia cierta son las municipales de mayo de 2027. Y en los próximos meses habrá movimientos, tanto para captar candidatos como para provocar alguna alternancia o moción de censura en los ayuntamientos.

Me dan por muy avanzada una en el Área Metropolitana, en un ayuntamiento relevante controlado habitualmente por el PSOE; una alternancia que también podría provocar un canje en la zona Norte de la provincia.

El PP se mueve para fagocitar los últimos restos de Ciudadanos. No tiene un peso ni poblacional ni en votos, pero sí muy simbólico. Los populares han 'fichado' entre los antiguos concejales de Albert Rivera para competir en Quéntar, donde actualmente solo tienen un concejal. El alcalde, Francisco José Martín, es el último reducto naranja. Pueblo de Fran Hervías. Que ahora anda con Iván Espinosa de los Monteros.

FABADA Y PASO ATRÁS

El martes acudo a las jornadas de la fabada a Oleum. El miércoles, también. Es duro esto de ser periodista; pero mucho peor sería tener que trabajar.

Me pregunto qué extraño arrebato puede llevar a alguien, en su tierna infancia, a tocar la gaita. Todo es meterse en contexto. Alfredo García Amado me sirve algo de sidra. No sé apreciar lo que se toma a sorbo corto. El presidente de Diputación me cuenta la rompedora propuesta para las últimas etapas de la Vuelta, que terminarán en Granada. Hablamos de la culminación de las esquinas del estadio y pienso que haría falta un consenso de los grandes partidos para sacar adelante una obra que se quedará para la provincia. Me gusta el entusiasmo que transmite Pacheta. Pero Lucas es granadino –además de granadinista– y templa los ánimos.

Me pregunto cómo sonará en la gaita la composición de Agustín Lara. No se la sabe. Hay veces que el diablo se pone de nuestra parte. Bebo otro culín de sidra.

Claudico al tercer plato de fabada. Por la tarde intervengo ante cuatrocientas personas en la gala del 'Quién es quién' en La Rural y no quiero emular al niño del chiste de Paco Gandía. Gran afluencia de empresarios, pero escasa de la cúpula empresarial. Cuando alguien convoca para salir en las fotos debe participar en las fotos de los demás.

Reivindico junto a Paco Barranco nuestro papel de talismán en el palco de Los Cármenes. Y entonces Gregorio García –al que tienen inmerecidamente por gafe– confiesa que en su juventud fue trencilla en Tarragona. Y le digo que esa es la mayor noticia que tengo para esta libreta.

Árbitro antes que cocinero. Solo le queda terminar de fraile.