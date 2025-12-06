Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los 80 millones que nadie pidió

Esta semana se ha colocado la primera piedra de la Azucarera. Lástima que ninguna institución haya asumido los proyectos elaborados por la UGR para captar fondos Next Generation; quién sabe si se terminarán devolviendo

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:48

El 21 de julio de 2020 Pedro Sánchez llegó a Moncloa con mascarilla negra. Subió las escaleras que salen habitualmente en las fotografías y, dentro, ... les esperaban sus ministros para recibirlo con aplausos. Todo muy espontáneo, obviamente. Entre los primeros palmeros –adjetivo meramente descriptivo– se intuye tras el tapabocas a José Luis Ábalos, que ahora empieza a irse de la lengua. Y, de fondo –todavía con coleta– Pablo Iglesias. Solo unas referencias para saber cuánto han cambiado las cosas en cuestión de un lustro –que es un sustantivo que suena a rancio–.

