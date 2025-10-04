Espaguetis, vuelos baratos y un 'Think tank'

La semana empezó con Juanma Moreno con un paquete de espaguetis en la mano para anunciar una deducción de hasta cien euros en la renta ... para los celíacos. Mayor riesgo habría sido la performance de haber estado cocinados, porque comer espaguetis siempre entraña su peligro por mucha pericia que se tenga con la pasta. El miércoles, el presidente de la Junta remató con 200 euros por niño nacido o adoptado; el doble en zonas despobladas. La semana anterior fueron los cien euros por mascota, hasta 1.200 en el alquiler para jóvenes y mayores de 65 con rentas bajas y otros 100 euros por el gimnasio. Pese a todo, no es obligatorio ni tener un perro ni machacarse en la elíptica.

El PSOE piensa que son medidas para ganar votos a menos de un año de las elecciones. A nadie se le habría ocurrido sospecharlo. La ayuda de 30.000 euros a jóvenes para alquiler con derecho a compra que presentó Pedro Sánchez a mitad de septiembre no pretendía, en cambio, que ninguno de los beneficiarios votase a los socialistas en las próximas generales. Todos juegan. Y aún no estamos de campaña, cuando se acarician perros y se susurra a las vacas.

Toda acción política persigue en sí misma recibir el respaldo ciudadano en las urnas. Anunciar cosas desde cualquier gobierno y cumplir con lo prometido es menos criticable que ofrecer cosas en los programas electorales para no hacerlas. Por ejemplo, 184.000 viviendas.

Los anuncios fiscales de Juanma Moreno provocaron la reacción del secretario general de Junts, Jordi Turull, que lamentó que estas «subvenciones» de los andaluces se paguen con el dinero de los catalanes. Unas declaraciones muy incómodas para María Jesús Montero, que sobre la marcha tuvo que reaccionar y sacar de las hemerotecas otras impertinencias pretéritas de Esperanza Aguirre.

Es el vicio generalizado de justificar un despropósito con otro desatino.

No son subvenciones, como piensa Turull; es política fiscal dentro del margen que tienen transferido las comunidades. La política fiscal es, en estos momentos, la mayor diferenciación ideológica. Las rebajas de impuestos de la Junta entre 2019 y 2025 han supuesto un ahorro para los contribuyentes de 452 millones de euros. Otra perspectiva es que esta cantidad ha dejado de percibirla la administración y no se ha invertido en servicios públicos. Incluso, una tercera lectura: que al bajar impuestos se han captado nuevos contribuyentes y se ingresa más. Buen objeto de debate para una campaña.

No debería indignar tanto a quienes piden mayor cuota de autogobierno y pretenden gestionar el 100% del IRPF que Juanma Moreno tome decisiones sobre la cuota de los impuestos que tiene transferida.

Lo que sí se paga con el dinero de todos los españoles –como debe ser– es, por ejemplo, el déficit de casi ocho mil millones de las pensiones contributivas de los catalanes.

LA PLACA DE ZARRÍAS

El presidente de la Diputación de Granada planteó el miércoles quitar el nombre de Jaén al aeropuerto García Lorca si la institución de la provincia vecina no aporta dinero para captar nuevos vuelos. Primer apunte: esa parte de la sociedad que tanto se escandaliza de la mal entendida publicidad institucional, aplaude en cambio y reivindica que se ponga dinero para que aerolíneas privadas se aseguren por anticipado el margen de beneficio; porque hay compañías que someten a los aeropuertos y las instituciones provinciales a un ten con ten para poder operar. No es un chantaje, son los negocios.

Fue Gaspar Zarrías, todopoderoso consejero de la etapa de Manuel Chaves, quien en junio de 2006, con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, descorrió la cortina de la placa que inauguraba el flamante aeropuerto Granada-Jaén. Zarrías fue también quien, en el Fitur de aquel año 2006, se paseó por el stand de Granada y –sin esperarlo– anunció que la Junta contemplaba en sus planes el tren Granada-Jaén-Motril. Se encargó un estudio de viabilidad en 2009 por 480.000 euros del que nunca se ha sabido nada. O está guardado en un cajón o se pagó y no se hizo. [Lo vuelvo a escribir por si alguien se diera por aludido y le diera por buscarlo en los armarios de la consejería].

El único que ha propuesto fórmulas para favorecer nuevas líneas ha sido Francis Rodríguez. Hasta dos millones de euros en promoción en tres años. ¿Qué fue de la Mesa del Aeropuerto? Donde todos los actores públicos y privados se reunían para debatir sobre el futuro del aeropuerto. Palabras que envuelven compromisos. El presidente de Diputación solicitó su convocatoria el pasado 24 de enero; sin respuesta.

El nuevo vuelo con Cantabria se apoya con cien mil euros de la Diputación de Granada y otros tantos de Cantabria. Y es lógico que se pida corresponsabilidad al resto de instituciones –no solo a la Diputación de Jaén–. En presupuesto o en discurso. Es de esperar que el debate sirva para potenciar el aeropuerto –por el desarrollo de ambas provincias– y no se pierda en una confrontación política.

Este mismo lunes habrá un movimiento para propiciar el acercamiento.

LLEVARME A UN 'THINK TANK'

Los observatorios de antes se llaman ahora 'Think Tank'. Curioso que, en un país tan atropellado y que se pierde en barruntos, haya tantos foros de pensamiento. Un 'Think Tank' presentó hace una semana en Madrid el ex de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Antes, una veintena comieron en Madrid. Allí estaban los miembros de la ejecutiva de Atenea, entre los que figura el granadino con reminiscencias de Quéntar Fran Hervías, fontanero de los orígenes de Ciudadanos que después transitó por el PP. No estuvo en el almuerzo, pero en el acto posterior lo acompañó el exconcejal de la capital Manuel Olivares.

En la comida participó el exconcejal y exdiputado de Vox Onofre Miralles, que llevará la coordinación de Atenea en Granada. Y hubo otras presencias significativas, como la de la actual vicealcaldesa de Toledo, Inés María Cañizares Pacheco, o el concejal de San Fernando Carlos Zambrano. Por el acto de la tarde pasaron Javier Ortega Smith –otro de los apartados del círculo original de Santiago Abascal– y diputados populares del entorno de Feijóo, como Juan Bravo.

A nivel interno, Espinosa de los Monteros no habla de partido político. Solo de ideas. Y, parafraseando a Mariano Rajoy, de dirigirse a los españoles como adultos. Quieren organizar unos cursos de verano y unos premios anuales. Pero toda iniciativa –por ingenua e inocente que se presente– tiene siempre una intencionalidad política.

No sé si es también un 'Think tank' la sociedad Fabiana que lidera Antonio María Claret García, donde se convocan conferencias profundas y reflexivas de corte progresista. No ha sentado muy bien en algunos círculos socialistas que el último invitado haya sido el exministro Jordi Sevilla, del sector crítico con Pedro Sánchez.

Algunos no se acuerdan de lo críticos que fueron en el Viejo Testamento.