Espaguetis, vuelos baratos y un 'Think tank'

Es la colorida realidad de esta precampaña permanente. En una semana confluyen anuncios, polémicas y foros de pensamiento que siempre esconden una doble intencionalidad. O lo parece

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:58

La semana empezó con Juanma Moreno con un paquete de espaguetis en la mano para anunciar una deducción de hasta cien euros en la renta ... para los celíacos. Mayor riesgo habría sido la performance de haber estado cocinados, porque comer espaguetis siempre entraña su peligro por mucha pericia que se tenga con la pasta. El miércoles, el presidente de la Junta remató con 200 euros por niño nacido o adoptado; el doble en zonas despobladas. La semana anterior fueron los cien euros por mascota, hasta 1.200 en el alquiler para jóvenes y mayores de 65 con rentas bajas y otros 100 euros por el gimnasio. Pese a todo, no es obligatorio ni tener un perro ni machacarse en la elíptica.

