Cinco millones para un supercomputador de Nvidia

La Universidad de Granada negocia una transferencia millonaria de la Junta para adquirir un equipamiento de referencia y competir en la vanguardia de la inteligencia artificial

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Entrevisto el lunes a Asunción Gómez en el #TAIGranada. Es la letra Q de la Real Academia Española, la misma que ocupó el granadino Gregorio ... Salvador. Hablamos de Q a Q. Asunción –que es catedrática de IA– explica que el empeño de los hombres por crear máquinas cognitivas más inteligentes que ellos mismos no es nuevo; desde Talos, el gigante de bronce que protegía Creta, hasta que Charles Babbage diseñó en el siglo XIX un aparato capaz de hacer cálculos. Y a partir de aquí se complicó todo. El conocimiento es un agobio.

