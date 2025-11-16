Cinco millones para un supercomputador de Nvidia

Entrevisto el lunes a Asunción Gómez en el #TAIGranada. Es la letra Q de la Real Academia Española, la misma que ocupó el granadino Gregorio ... Salvador. Hablamos de Q a Q. Asunción –que es catedrática de IA– explica que el empeño de los hombres por crear máquinas cognitivas más inteligentes que ellos mismos no es nuevo; desde Talos, el gigante de bronce que protegía Creta, hasta que Charles Babbage diseñó en el siglo XIX un aparato capaz de hacer cálculos. Y a partir de aquí se complicó todo. El conocimiento es un agobio.

Después de tantos siglos en el empeño, los humanos no han sido lo suficientemente inteligentes como para inventar artefactos que sobrevivan sin ellos mismos. Por lo que todavía son más listos que las máquinas. Sin entrar en los detalles.

Anoto en la libreta la frase de Asun: «No todo lo técnicamente posible es socialmente conveniente». Pero no estamos programados para lo que nos conviene y tendemos a complicarnos la vida. La tentación vale lo mismo que una manzana. Y siempre habrá un tornillo suelto en el tobillo de Talos por el que nos derrotarán los argonautas.

Pero tampoco podemos situarnos a la defensiva frente a las máquinas; sobre todo, porque llevan las de ganar. Anoto el titular del consejero Jorge Paradela: «La Universidad de Granada lidera la investigación académica en España en IA». Y ha llegado el momento de reivindicar esa posición y exigir que se corresponda con inversiones.

Ese mismo lunes, el presidente andaluz, Juanma Moreno, inauguró en el PTS el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, de nombre Ania. Muy andalú. Cualquier palabra que contenga el diptongo 'ia' es susceptible de acabar en un acrónimo bautismal de algún observatorio de inteligencia artificial. En Ania trabajan ya 15 profesionales que estaban en otro lado y podrían estar en cualquier parte. Lo relevante es dotar a este centro de tecnología de referencia.

El lunes a las tres de la tarde se produjo una reunión por videoconferencia en la que participaron, entre otros, el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos; el rector de la UGR, Pedro Mercado, y el vicerrector Enrique Herrera; y el director de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Raúl Jiménez. Se habló de la compra del supercomputador que permitirá a Granada competir y aplicar todo el conocimiento que atesora. «Que no nos quedemos atrás y perdamos ventaja, porque el mundo corre», advierten desde dentro.

Explicado sin tecnicismos, serían dos 'módulos', para dar servicio a ADA y a las universidades andaluzas. La compra se financiará a través de la Consejería de Universidades, como fondos de investigación, por lo que habría un ahorro del 25% que se podrá invertir en más tecnología. El dinero se transfiere a la Universidad y esta es la que contrata. El presupuesto ya está incluso negociado con Nvidia, la empresa con mayor valoración del mundo y la que tiene motores para entrenar IA generativa.

Quedan elementos por cerrar en el convenio. Por ejemplo, quién asume el coste energético, que no es poco. Alrededor de 150.000 euros.

Nota al pie: las máquinas han replicado cualidades que parecían exclusivamente humanas. Dudan, emocionan y nos imitan mejor que nosotros mismos. Juan Pinilla contempla en #TAIGranada cómo el algoritmo –números con rabo de demonio– crea en un santiamén un guitarrista y un cantaor por inteligencia artificial. «Vale, muy bien –carraspea–. Podrá reproducir el sonido. Pero, ¿y el soniquete?». Eso nos queda aún a los humanos como supervivencia de la especie. El soniquete.