Querido agosto A MEDIA VOZ «Te has plantado como un torero de los buenos y no te has movido de los 35 grados» ALEJANDRO PEDREGOSA Sábado, 25 agosto 2018, 02:26

Querido agosto, necesito escribirte esta carta antes de que, un año más, te extingas sigilosamente dando paso al benévolo y vendimiador septiembre. Necesito escribirte para darte las gracias de todo corazón. Nunca antes había dicho tu nombre sin que una arranque de hastío y mala baba me capturase los labios; nunca antes te nombré sino fue para maldecirte por tus noches insomnes, tus cuarenta y pico grados en Puerta Real, tus caravanas a la costa, tus playas imposibles, tus devastadores incendios, tus letales aires acondicionados y, sobre todo, esos golpes de calor tan tuyos que vuelven definitivamente loco al que ya estaba majara, y lo llevan directo al crimen y a la fama negra de la España interior.

Querido agosto, como Tomás, yo también dudé y solo ahora, cuando mis dedos están fresquitos en las llagas de tu costado, reconozco mi error y me arrepiento. A principios de año un señor que echaba las cabañuelas anunció un agosto moderado (incluso fresco) y yo, ingenuo urbanita, me reí de su humilde ciencia. Todos y cada uno de tus días, querido agosto, me he acordado de ese hombre santo: mientras subía a la Alhambra sin que mi sudor regara la cuesta Gomérez, mientras bajaba por la acera derecha de San Antón (la del solano) sin un atisbo de desmayo, y sobre todo, ¡mientras me mudaba de casa! Porque sí, querido agosto, he tenido los santos arrojos de cambiarme de piso en estos días que consagran tu mandato. Como comprenderás fue el azar inmobiliario (y no mi gusto) quien programó semejante locura, pero contra todo pronóstico, ha sido la mudanza más benévola y sencilla de cuantas haya realizado; y todo gracias a ti, agosto, que te has 'plantao' como un torero de los buenos y no te has movido de los 35 grados. ¡Ole, el tío!

Aprovecho también para agradecerte tu imprevista ecuanimidad. Eso de mandar las olas de calor al norte de Europa y dejarnos a nosotros con rebequilla por las noches ha sido todo un detalle que nos devuelve la confianza perdida en la justicia natural. Nada malo les deseamos a los vecinos del norte, pero tampoco está de más que sientan un poquito en carnes propias tu gracioso rigor. Aunque solo sea para que ponderen en su justa medida el esfuerzo currante de aquellos a los que luego acusan de indolentes. Ignoro, amigo agosto, los motivos de semejante cambio de planes; quizá tengan algo que ver las plantaciones de marihuana que se extienden por la provincia. Quizá tú venías doblando por la esquina de julio tan tranquilo, pensando «ya verás tú la canícula que les voy a meter a los granadinos estos» y de repente, al sentir todo tu ser impregnado de esa hierba fraudulenta, se te ha ido un poco la cabeza y has mandado el frío donde el calor y viceversa. No sufras tú por eso, agosto amigo; nosotros te guardamos el secreto. Cuando septiembre pregunte le diremos, con media sonrisa, que no hubo novedad, que agosto vino igual de jodido que todos los años.