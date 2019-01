«No queríamos que un juez nos dijera qué hacer con nuestro hijo» La expareja de Pedro ha iniciado la ratificación judicial del acuerdo, pero él se ha negado porque cree que las exigencias económicas son excesivas YENALIA HUERTAS GRANADA Martes, 22 enero 2019, 02:09

Pedro M. S. es un granadino que acudió el año pasado a la mediación en el proceso de separación de la madre de su hijo. Fue en mayo del año pasado y la experiencia, según confiesa, no fue del todo satisfactoria debido al «chantaje» al que asegura que lo sometió la otra parte en lo que se refiere a las condiciones económicas. Al final aceptó, aunque no tiene claro que finalmente vaya a homologar en los juzgados el acuerdo alcanzado.

«Al no estar casados decidimos acudir a este proceso para llegar nosotros a nuestros propios acuerdos y que no tuviera un juez que decir qué teníamos que hacer con nuestro hijo», explica a IDEAL Pedro M. S., que enfatiza la profesionalidad de su mediadora aunque en su caso no haya acabado del todo contento con el desenlace. Él y su ex se sometieron a varias sesiones y abonaron por cada una 30 euros. Fueron de ocho a diez sesiones y lo pagaron a medias.

«Casi un año después, la conclusión a la que puedo llegar es que el proceso de mediación depende mucho de la calidad de las personas que se sienten a negociar y de la capacidad negociadora de ir cediendo en puntos», opina.

En su caso, según afirma, todas las obligaciones eran para él. «Viéndolo así hoy, aquello de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, no lo tengo tan claro. No volvería a la mediación en estas condiciones».

La expareja de Pedro ha iniciado la ratificación judicial del acuerdo, pero él se ha negado porque cree que las exigencias económicas son excesivas. «Yo creo que ahora, si volvemos a la mediación, será guiados por nuestros abogados y que ellos lleguen a un acuerdo».

A Pedro la idea de la mediación le parece fenomenal, pero insiste que si se firma «con chantajes emocionales», no.