Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lisset Manzano, junto a Alejandro García y Mónica Palomino. PEPE MARÍN
Nuestros solidarios

«Queremos que las personas con discapacidad sean protagonistas de sus propias vidas»

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Lisset María Manzano es todo un ejemplo al haber remontado ese 74% de desempleo que afecta a este colectivo

María Dolores martínez

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:29

Comenta

Hace tres años la logopeda María Eugenia Lora Pedregal le cambió la vida a su paciente Lisset María Manzano, una joven con discapacidad intelectual y ... auditiva, a la que trataba desde los cuatro años. Le recomendó que se pusiera en contacto con Plena Inclusión Andalucía para que le ayudasen «a encontrar algunos estudios o un trabajo», recuerda Lisset. La especialista confió en su potencial, como también lo había hecho Emi. Su hija «es un orgullo. Siempre he creído en ella y le he dicho que no se rinda nunca porque todo lo que se proponga lo va a conseguir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Queremos que las personas con discapacidad sean protagonistas de sus propias vidas»

«Queremos que las personas con discapacidad sean protagonistas de sus propias vidas»