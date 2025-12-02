«Queremos que las personas con discapacidad sean protagonistas de sus propias vidas»

Hace tres años la logopeda María Eugenia Lora Pedregal le cambió la vida a su paciente Lisset María Manzano, una joven con discapacidad intelectual y ... auditiva, a la que trataba desde los cuatro años. Le recomendó que se pusiera en contacto con Plena Inclusión Andalucía para que le ayudasen «a encontrar algunos estudios o un trabajo», recuerda Lisset. La especialista confió en su potencial, como también lo había hecho Emi. Su hija «es un orgullo. Siempre he creído en ella y le he dicho que no se rinda nunca porque todo lo que se proponga lo va a conseguir».

Ahora trabaja en la tienda Lefties del Centro Nevada Shopping, donde goza del cariño de los compañeros y del reconocimiento de sus jefes. «Todo el mundo me quiere, pero no me puedo dividir». Tiene 21 años y es una mujer segura de sí misma, que desprende simpatía y sigue teniendo inquietud por aprender y comerse el mundo.

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de las que Lisset es todo un ejemplo porque haber sido capaz de superar ese 74% de desempleo que afecta a este colectivo. Alejandro García es técnico de inserción sociolaboral en el programa Incorpora de la Fundación »la Caixa» en Plena Inclusión Andalucía, la Federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. A través de la subvención de Incorpora se atiende a todas las personas con certificado de discapacidad y su objetivo es la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables.

Programa Incorpora

En el caso de Lisset, la derivaron en un primer momento a un programa de prácticas no laborales en la UGR «gracias a un convenio que tenemos con ellos. Por medio de estas prácticas cogen experiencia de cara un trabajo posterior». Accedió entonces a la Facultad de Ciencias del Deporte, donde hizo prácticas no laborales como auxiliar administrativo. Cuando finalizó «fue inscrita en un punto formativo del programa Incorpora». como auxiliar de comercio. «Fue seleccionada junto a otras doce personas e hizo sus prácticas en Lefties con la suerte de que se inserta laboralmente. Desde hace dos años es indefinida».

Sus funciones son de lo más variadas, tal y como ella misma explica. «Percho la ropa que la gente se prueba y la ordeno en el almacén o la coloco en la tienda, como hago también con el calzado». Tan contentos están con ella sus responsables en Lefties que reconocen que desde que la vieron «supieron que era la persona ideal para que me quedase». Sin Plena Inclusión Andalucía y el programa Incorpora «yo no estaría trabajando. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Ahora tengo mi independencia y sé coger un autobús, algo que me costaba mucho antes porque me perdía».

Un logro muy importante y una alegría y un orgullo enormes para Alejandro y Mónica Palomino, coordinadora del programa Incorpora Andalucía en la zona oriental. Esta última asegura que el empleo es «la puerta a la autonomía personal para colectivos con discapacidad intelectual, pero para colectivos vulnerables el empleo es la puerta más sólida para salir de esa situación». Alejandro García añade que «cuando hablamos de las personas en Plena Inclusión Andalucía, queremos que sean protagonistas de sus propias vidas y que nadie lo sea por ellas». De ahí la importancia de la Fundación »la Caixa», que subvenciona a las entidades sociales que forman parte del programa Incorpora.