«No queremos centros de formación para el empleo que no funcionen al 100%» La coalición aspira a transformar la economía, mejorar la gestión pública y el transporte y reducir la contaminación Domingo, 18 noviembre 2018, 02:00

1. Políticas de empleo

Carmen Lizárraga pone el acento en el desempleo para la legislatura andaluza que comenzará en diciembre. La cabeza de lista por Granada de Adelante Andalucía explica que la falta de trabajo afecta a 107.000 personas en la provincia y añade que las mujeres son las más perjudicadas, «ya que el 22% de ellas está en riesgo de pobreza». Para Lizárraga se deben desarrollar políticas activas de empleo. En su opinión, «el centro de FP para el empleo de Cartuja no está funcionando al 100% y de la misma forma que no queremos quirófanos sin que estén al 100% tampoco deseamos que no se usen todos los recursos para el fomento del empleo».

2. Cambio de modelo productivo

CARMEN LIZÁRRAGA NÚMERO UNO DE ADELANTE ANDALUCÍA AL PARLAMENTO POR GRANADA

Granada se debe convertir en la «capital de la ciencia y la cultura». Adelante Andalucía aboga por el traslado de la consejería de Universidades a Granada, algo que según Carmen Lizárraga significaría «recursos, congresos y gente formada en la provincia». Es una propuesta, según la candidata de la coalición, «a largo plazo» que tendría sus efectos sobre el resto de propuestas innovadoras que hay para Granada, como el acelerador de partículas.

3. Desarrollo del transporte

Para Adelante Andalucía la creación o terminación de las infraestructuras pendientes es prioritario. «El 26 de noviembre volverá el ferrocarril, pero nos deja a cinco horas y media de Madrid y sin conexión con Barcelona», argumenta para luego recordar que la presa de Rules, el tren hacia la Costa o una «adecuada» gestión del consorcio de transporte están pendientes. «Está bien estudiar la segunda línea del metro, pero hay sitios en los que las paradas de autobús no tienen ni marquesina», recuerda.

4. Proteger el medioambiente

Esta propuesta, según Lizárraga, se relaciona con la anterior ya que con un buen transporte público se «conseguirá reducir los niveles de contaminación». «La gente debe tener un buen transporte metropolitano con un modelo de transición energética, prohibiendo los vertidos, conservando zonas verdes y recuperando los ríos», expone la candidata de Adelante Andalucía.

5. Alhambra y Sierra Nevada

La gestión de la Alhambra está «judicializada» y hace falta mejorar «la transparencia y la gestión» de Sierra Nevada en la que «va a haber una huelga por la inoperancia de la gerencia». Esa no debe ser, según Lizárraga, la imagen que debe mostrar Granada. «Sentimos vergüenza por los casos de corrupción en la Alhambra y no es algo que podamos permitirnos», recuerda la candidata que apuesta por una mejor gestión de ambos espacios.